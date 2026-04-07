Radu Miruță, ministrul Apărării, invitat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, a respins campaniile de dezinformare privind conflictul din Iran și scenariile despre un posibil atac asupra României, afirmând că Scutul de la Deveselu are o „capacitate fantastică de apărare”, inclusiv în cazul unei rachete balistice.

„Iranul este într-un conflict cu Statele Unite, cu Israelul. Care ar fi motivele să traverseze 2.500 km până în România, care este o țară membră NATO. Mai mult decât atât, nu există niciun alt argument în spate decât intenția ca acest război hibrid să se ducă pe foarte multe planuri, cu scopul de a muta susținerea populară într-o anumită direcție. E grav ce se întâmplă. Și eu cred că autoritățile statului au obligația să comunice. De foarte multe ori, ca ministru, ca șef de instituție, e confortabil să bagi capul între umeri să dea niște răspunsuri foarte vagi din care lumea să nu înțeleagă nimic. Convingerea mea la Ministerul Apărării este că oamenii trebuie să știe ce poate face Armata Română. Trebuie să știe ce este adevăr și ce este minciună în relație cu Armata Română. Și asta se închide foarte repede atunci când instituțional se comunică și se argumentează”, a declarat Radu Miruță, la Digi24, în contextul dezinformărilor care circulă pe rețelele sociale.

Pus în fața unui scenariu ipotetic, ministrul Apărării a explicat și de ce nu există pericolul ca o rachetă lansată de Iran să ajungă în România, spunând că aceasta ar fi anihilată de sistemul de apărare de la Deveselu.

„Ar fi nevoie de o rachetă balistică care este interceptată cu certitudine de Scutul de la Deveselu. S-a demonstrat că utilizarea unei tehnici asemănătoare celei de la Deveselu funcționează perfect și chiar în conflictul cu Iran. Eu sunt inginer software, mă pasionează fiecare electron și fiecare milimetru. Iranul a lansat o rachetă, după care în primele 100 de secunde, sistemele electronice și-au dat seama despre această lansare, la 50 km altitudine, la 50 km în cerul ăsta atât de mare, deplasându-se cu de nouă ori viteza sunetului a fost interceptată și distrusă. Asta este confirmarea faptului că tehnologia funcționează și este confirmarea și pentru cei care nu înțeleg cum funcționează atunci când văd totuși că este anihilată”, a spus ministrul.

Radu Miruță a detaliat faptul că totul este calculat „milimetric”, iar chiar dacă o rachetă ar fi lansată, Scutul de la Deveselu are o capacitate „fantastică de apărare”.

„Scutul de la Deveselu nu este singur pe lumea asta. Este conectat cu o serie de alte radare care dau o avertizare timpurie. Se creează o imagine per ansamblu a țintei din partea altor sisteme care sunt poziționate în alte puncte ale lumii, asupra unei ținte pe care poate momentan Scutul de la Deveselu nu o vede, dar i se spune că pe traiectoria calculată de noi, în următoarele 100 de secunde s-ar putea să intre în raza ta de acțiune. Toate lucrurile astea sunt calculate milimetric și ele funcționează. Este o capacitate fantastică de apărare, o capacitate defensivă, scutul pe care noi îl avem la Deveselu”, a mai adăugat ministrul Apărării.

