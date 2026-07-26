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Exclusiv Radu Miruță: România începe să vadă consecințe indirecte ale acestui război. La câteva sute de metri de granițe, se moare

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Radu Miruță.
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Este nevoie de un protest diplomatic al României” „Avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor” Analiza dronelor de ieri și astăzi va mai dura

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat pentru Digi24 că este nevoie de un protest diplomatic al României, având în vedere că România nu este o țară aflată în război și că există niște reguli de drept internațional. Ministrul a subliniat și că avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor, existând soluții proiectate special pentru așa ceva, mult mai ieftine.

 

„Informațiile pe care le așteptăm sunt rezultatul analizei din fragmentele care sunt preluate de la fața locului pentru a identifica științific proveniența acestei drone. Există o activitate intensă în proximitatea spațiului aerian al României, în zona graniței cu Ucraina. Vedem în ultimele câteva zile drone care gravitează în zona respectivă, fără a intra în spațiu aerian românesc. În momentul intrării în spațiul aerian românesc, practic ce s-a întâmplat în aceste 3 zile, este dovadă că deciziile și măsurile luate în interiorul ministerului au dat roade, pentru că au fost situații în trecut când au existat intrări în spațiul românesc pentru care, la momentul respectiv, nu a existat un context potrivit, pentru ca prin ce am avut la dispoziție să putem doborî aceste drone. La fiecare 2 săptămâni încercăm o reanalizare, o rearanjare a capabilităților pe care le avem la dispoziție, o trimitere spre upradare, practic o modernizare a ceea ce avem, o analiză a resturilor de drone pe care le recuperăm pentru a vedea ce s-a schimbat la aceste drone și care sunt limitele interioare ale amprentei tehnice la care se declanșează ceea ce armata română are la dispoziție. Aceste lucruri de data asta au dat roade. Mă bucură că a existat capacitate de a le doborî,” a declarat Radu Miruță pentru Digi24.

„Este nevoie de un protest diplomatic al României”

Ministrul a subliniat că este nevoie de un protest diplomatic al României.

„Nu mă bucură că există această frecvență de intrare în spațiul aerian românesc ilegală și cred că este nevoie de un protest diplomatic al României cu privire la ceea ce se întâmplă. Am vorbit și cu doamna ministru de Externe Țoiu, care a dispus convocare ambasadorului rus mâine la Ministerul de Externe. România nu este o țară aflată în război, există niște reguli de drept internațional. Cei care produc aceste drone sunt obligați să se asigure că aceste drone nu ajung să intre acolo unde legea nu permite, cum este extraordinar de clar situația în România. Pe de altă parte, la granițele României cu Ucraina există un război real. Cei care sunt propagandiști pro-ruși în România și se străduiesc să intoxice opinia publică cum că acest lucru nu există, fac mult rău. La câteva sute de metri pe malul celălalt al Dunării, distanță de granițele României, miroase a praf de pușcă și se moare”, a precizat Miruță.

„Avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor”

Avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor, spune ministrul Apărării, adîigând că există soluții proiectate special pentru așa ceva, mult mai ieftine.

„România, vedem că începe să vadă consecințe indirecte ale acestui război din ce în ce mai dese. Armata română răspunde cu fermitate, răspunde letal. Vedeți că în prima zi a durat mai mult, a 2-a zi mai puțin, astăzi de dimineață, piloții militari au reușit să încadreze pe radarul avionului de vânătoare această țintă, care e o chestiune pentru specialiști extrem de complicată, să tragă în ea și s-o doboare într-o zonă sigură în 5 minute de când a intrat în spațiul aerian al României. Imaginați-vă ca avionul de vânătoare are o viteză minimă de vreo două ori și jumătate mai mare decât viteza dronei. Adică, în contextul în care lucrul ăsta se poate întâmpla, e unul pe care eu o definesc fantastică și de o măiestrie a acestor piloți.

În același timp, avioanele de vânătoare nu au fost proiectate pentru luptă împotriva dronelor. Există soluții proiectate special pentru așa ceva, mult mai ieftine cu apărarea antiaeriană de la sol. Am văzut la Ministerul Apărării când am venit, că nu a existat înainte o preocupare din partea politicului și n-aș vrea să lungesc prea mult, o grea moștenire de la Ministerul Apărării, dar realitatea este că politicul n-a fost preocupat de astfel de achiziții și nu putem invoca că au apărut de curând, pentru că dacă avem de 4 ani și jumătate război, cel puțin de 3 ani este un război al dronelor. Am mers la NATO, am solicitat sprijin punctual cu niște capabilități pe care le-am justificat de ce este nevoie. S-a validat justificarea pe care noi am făcut-o, m-am întors în România, am reușit la Ministerul Apărării contractarea în 3 luni și jumătate a acestor capabilități pe care noi le-am cerut. Practic, ne-am făcut temele în România, după care am mers înapoi la NATO, unde, cu voce apăsată, România a demonstrat că și-a făcut temele și a solicitat sprijin temporar”, a explicat ministrul.

Analiza dronelor de ieri și astăzi va mai dura

Radu Miruță spune că analiza dronelor de ieri și astăzi va mai dura pentru că contextul este diferit.

„Pentru prima dronă, cea de vineri, am văzută, practic, sunt mai multe instituții care conlucrează pentru un astfel de raport, care se adună din contribuția fiecărei instituții la Administrația Prezidențială. Domnul președinte a anunțat că drona de vineri este o dronă de proveniență rusească. Pentru drona de ieri și de astăzi este în curs aceeași analiză. E o situație care durează un pic, pentru că contextul este diferit. În momentul în care racheta de pe avion de vânătoare lovește drona, practic o pulverizează, iar rămășițele sunt componente foarte mici și care sunt mai complicat de a fi analizate.

Rezultatul pentru prima dronă, în conformitate cu anunțul făcut de Administrația Prezidențială, este o dronă de tip Shahed, din cele pe care le-am văzut. Asta mi-au comunicat și colegii militarii de la fața locului. Asta au sugerat și piloții care au ajuns să vadă vreuna din avionul de vânătoare. Se fac analize, sunt analize chimice. Pentru a merge cu o fermitate foarte mare pentru un astfel de protest diplomatic, trebuie să existe date științifice, pentru că altfel vom spune noi ceva, ei vom spune că nu este așa”, a precizat Miruță.

„De fiecare dată când noi am făcut aceste lucruri, colegii de la Direcția Generală de Informații a Armatei au făcut un pachet justificat cu seria number pentru componente. N-are decât Putin să se ducă după seria number și să verifice care este fabrica care l-a produs. Adică nu există dubii. Noi când ieșim public, nu ieșim când ni se pare nouă, ieșim cu chestiuni extraordinar de concrete și așa se va întâmpla și acum”, a adăugat Miruță.

Întrebat ce înseamnă acest val de incidente, dacă este testată capacitatea de apărare a NATO în această zonă, sau încearcă Rusia un mesaj către România și testează pur și simplu reacția României, ministrul a răspuns că este câte o componentă din fiecare.

„În ce procent se întâmplă fiecare componentă de genul ăsta este o analiză pe care încercăm să o facem, însă cantitatea de informații concretă pe care o putem aduce în discuția asta este una limitată, adică primeam întrebări câte drone vor mai veni. Asta este o situație pe care o decid cei care atacă. N-avem de unde să știm asta. Noi facem o analiză cu capabilitățile pe care le putem pune la dispoziție și cum le putem drămui, pentru ca atunci când e nevoie să avem resurse să intervenim și, slavă Domnului, în aceste zile s-a demonstrat că măsurile luate de armată a fost unele corecte”, a precizat Miruță.

 

Editor : A.P.

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