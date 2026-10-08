Radu Miruță: „Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României”. Avertisment privind amenințările din regiune

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a avertizat joi, de la Chișinău, asupra amenințărilor la adresa securității regionale, de la incursiunile dronelor în spațiul aerian până la atacurile cibernetice și dezinformare.

„Europa se schimbă sub ochii noştri, traversăm o perioadă extrem de dinamică, provocările acestei perioade ne obligă să fim mai activi, mai rapizi, mai creativi şi mai uniţi! Securitatea Republicii Moldova înseamnă şi securitatea României. Iar o regiune mai sigură se construieşte împreună”, a transmis ministrul interimar al Apărării de la Chișinău.

Radu Miruță participă la Moldova Security Forum 2026, alături de oficiali şi experţi din peste 20 de ţări, „pentru a discuta despre cum întărim securitatea pe flancul estic al NATO şi în regiunea Mării Negre”.

„Ameninţările sunt reale, de la dronele care încalcă spaţiul aerian până la încercările de destabilizare prin atacuri cibernetice şi dezinformare. Răspunsul nostru trebuie să fie la fel de concret: mai multă cooperare, schimb de informaţii, investiţii în apărare şi capacitatea de a reacţiona rapid, împreună”, a scris Miruţă pe Facebook.

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Potrivit acestuia, România este şi va rămâne un partener de încredere pentru Republica Moldova. „Susţinem ferm parcursul său european şi eforturile de consolidare a instituţiilor şi a securităţii. Securitatea nu se construieşte doar prin declaraţii, ci prin încredere, parteneriate şi acţiuni concrete. Iar România şi Republica Moldova au toate motivele să meargă împreună în această direcţie”, a mai subliniat el.

Editor : M.I.