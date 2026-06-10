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Radu Miruță spune că aliații au transmis un mesaj clar de solidaritate cu România, „un partener serios, responsabil și activ” în NATO

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Steagurile României și NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Ministrul Apărării Naţionale Radu Miruţă, a afirmat, miercuri, că în cadrul reuniunii ministeriale NATO aliaţii au transmis un mesaj clar” de solidaritate faţă de România şi faţă de securitatea regiunii Mării Negre.

În cadrul reuniunii ministeriale NATO de astăzi, România a adus pentru prima dată pe agenda Alianţei şi riscurile generate de utilizarea dronelor navale în regiunea Mării Negre, pe fondul comportamentului tot mai agresiv şi iresponsabil al Federaţiei Ruse în proximitatea spaţiului aliat”, a scris Radu Miruţă pe pagina sa de Facebook.

Totodată, au fost recunoscute eforturile constante ale României pentru consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre, inclusiv prin programele de modernizare şi achiziţie a capabilităţilor de apărare împotriva dronelor, componentă esenţială a proiectelor dezvoltate prin programul SAFE, a adăugat el.

Potrivit ministrului Apărării, după semnarea contractelor pe SAFE, care presupun pentru prima oară o înzestrare serioasă pentru lupta antidronă, e limpede că acum România nu cere sprijin înainte să facă ea paşi concreţi pentru a-şi întări apărarea”.

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Aşa cum am subliniat şi săptămâna trecută, la SHAPE, în cadrul Conferinţei NATO de Generare a Capabilităţilor, consolidarea Flancului Estic necesită măsuri suplimentare de descurajare şi apărare adaptate noilor ameninţări, iar acum am cerut sprijin temporar până când ceea ce am semnat prin SAFE ne va fi livrat. Aliaţii au transmis un mesaj clar de solidaritate faţă de România şi faţă de securitatea regiunii Mării Negre. Mai multe state aliate au informat că analizează, la nivel naţional, posibilitatea unor contribuţii suplimentare de capabilităţi pentru întărirea posturii de apărare pe Flancul Estic. Le mulţumesc şi pe această cale pentru deschidere şi sprijin”, a transmis Miruţă.

Ministrul a anunţat că în perioada următoare România va fi integrată şi în alte iniţiative aliate destinate consolidării securităţii şi răspunsului rapid la provocările emergente din regiune.

Acesta este rezultatul unei colaborări strânse cu aliaţii noştri şi al faptului că România este privită ca un partener serios, responsabil şi activ în cadrul NATO”, a subliniat Miruţă.

Editor : Ș.R.

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