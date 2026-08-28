Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că nava care a luat foc în Marea Neagră a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de o dronă, iar apoi aceasta s-a scufundat. Cei 12 marinari aflaţi la bord au fost salvaţi.

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, la Adevărul Live, ce informaţii mai are despre nava care a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, conform News.ro.

„La şaisprezece mile marine, adică în afara apelor teritoriale româneşti, o navă care naviga în zona economică exclusivă a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de ceva dronă. Aşa este raportarea, moment în care cei de la Garda de Coastă s-au deplasat cu două nave pentru a sprijini marinarii care navigau pe nava care fusese afectată. Înţeleg că 11 marinari sau 12 marinari au fost pe acea navă. Doi au fost salvaţi din apă de o navă care, conform legii, când se dă o astfel de alertă, este obligată să-şi schimbe cursul dacă e în apropiere şi să se ducă să ofere primul ajutor”, a declarat acesta.

El a precizat că nava s-a scufundat.

„Ceilalţi au fost salvaţi de cele două nave de la Garda de Coastă. Erau în apă, se aruncaseră în apă. Unul înţeleg că are ceva... asta era informaţia de aseară, rană la o mână. Nava înţeleg că s-a scufundat. Cei care au fost la faţa locului, Ministerul Apărării nu a fost implicat în asta, desfăşoară o anchetă pentru a vedea în ce condiţii, cum s-a întâmplat situaţia”, a mai transmis Radu Miruţă.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că au intervenit, joi seară, în Marea Neagră, pentru căutarea şi salvarea unor marinari, după ce la bordul unei nave comerciale care tranzita zona economică exclusivă a României a avut loc un incendiu.

„În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Ei au precizat că MRCC Constanţa a declanşat o operaţiune de căutare şi salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenţie fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă.

În urma informaţiilor transmise de o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, poliţiştii de frontieră au acţionat imediat pentru căutarea şi salvarea acestora.

„În urma desfăşurării operaţiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către poliţiştii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale”, a precizat sursa citată.

Garda de Coastă a menţionat că operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nava ar fi fost lovită şi s-ar fi scufundat.

„Nava a fost lovită şi pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu ştim de cine, de ce fel de... O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculaţii”, a explicat, joi seară, Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.

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Editor : A.M.G.