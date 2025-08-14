Raed Arafat a explicat cum sunt acordate despăgubirile pentru oamenii afectați de inundaţiile din Suceava şi Neamţ. Ce sume vor primi

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat joi că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ.

„A fost dată prima tranşă de sprijin financiar de urgenţă celor care au fost afectaţi de inundaţiile din Neamţ şi Suceava, localitatea Broşteni. S-au făcut evaluările de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, la care au participat experţii, pentru evaluarea pagubelor asupra locuinţelor şi a anexelor locuinţelor respective. Au participat toate instituţiile şi s-au făcut evaluările luând în considerare sumele recomandate de ASF, care există în registrele ASF, în registrele Ministerului Finanţelor, au fost comparate inclusiv cu sumele pe tranzacţii pe locuinţe din zonele respective, ca să se stabilească exact suma care va fi despăgubită pentru fiecare persoană sau familie afectată. Totodată, a lucrat un grup de lucru interministerial pe criteriile de acordare a despăgubirilor. S-au luat unele criterii care vor fi folosite nu numai acum, şi în viitor, când despăgubim în urma unor inundaţii sau dezastre”, a spus Arafat, citat de News.ro.

Joi a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă numărul 26, care prevede criteriile după care se vor acorda aceste despăgubiri şi după care vor lucra autorităţile judeţene şi locale.

„Asta după ce Ministerul Muncii, care este abilitat prin această hotărâre, săptămâna viitoare va propune hotărâre de guvern de alocare a fondurilor şi care vor fi date fie consiliilor judeţene, fie UAT-urilor, autorităţile locale şi primăriile pe raza cărora au fost făcute evaluările”, a adăugat Arafat.

Şeful DSU a spus că prima categorie o reprezintă cei care deţin autorizaţie de construire sau cărora nu le trebuie această autorizație, în condiţiile în care multe case au fost ridicate înainte să apară legislaţia în domeniu, şi care au şi asigurare. În cazul acestora, dacă suma stabilită de comitetul judeţean este mai mare decât suma dată de asigurator, se va plăti 90% din diferenţă, ca sprijin suplimentar.

„Adică, primeşte de la asigurator suma la care a fost asigurată casa şi 90% din diferenţa până la suma stabilită ca evaluare de către comitetul judeţean. Mai mult decât atât, având în vedere că procedura de despăgubire a asigurării poate dura mai mult, ei vor primi un avans de 30% din suma stabilită de comitetul judeţean, ca să poată începe lucrări de reparaţii, de reconstrucţie, etc., după care, în momentul în care primesc despăgubirea, se va face calculaţia şi se va stabili dacă persoana va da ceva înapoi sau dacă va primi înapoi mai mulţi bani din partea guvernului, astfel încât să respectăm cele 90% din diferenţa între ce despăgubăşte asigurarea şi ce avem în evaluarea comitetului de evaluare”, a explicat Arafat.

Acesta a spus că o a doua situaţie este a celor care au autorizaţie de construcţie, dar nu deţin asigurare, iar în acest caz, suma de despăgubire va fi 70% din valoarea stabilită de comitetul de evaluare.

„Deci ei nu au asigurare, este suma care este stabilită de comitetul de evaluare şi atunci vor primi 70% din suma respectivă. Şi acest semnal se dă astfel încât oamenii să respecte legislaţia şi să se asigure. Pentru că este imposibil în continuare să fie despăgubiri fără să fie respectată legea pe asigurări. Revin şi spun că asigurarea de bază asigură una din două sume după categoria casei - fie 10.000 de euro, fie 20.000 de euro. Deci dacă eşti asigurat, primeşti această sumă şi acest lucru trebuie să se întâmple, pentru că este prevăzut în lege, deci trebuie respectată legea în final”, a punctat Arafat.

Şeful DSU a mai spus că, pentru situaţia în care proprietarul nu are nici autorizaţie de construire, şi nici asigurare, suma de despăgubire va fi de 50% din suma stabilită de Comitetul de evaluare judeţean.

„Mai există cazuri în care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat. Pentru cei care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat, o să se ia suma care se plăteşte de la asigurări şi se va plăti 70% din diferenţa între suma plătită de asigurator şi suma evaluată de către Comitetele de evaluare. Deci cam astea sunt criteriile”, a spus Arafat.

El a adăugat că săptămâna viitoare va fi emisă Hotărârea de Guvern.

„Îndemnul nostru, la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi al premierului, este clar: să regleze situaţia cu autorizaţiile cei care trebuie să aibă autorizaţie, nu vorbim de cei care sunt scutiţi de autorizaţie şi în al doilea rând să se asigure, pentru că este cea mai bună soluţie pentru garantarea despăgubirii în situaţiile de dezastră. Şi o a treia recomandare pe care o dau celor care reconstruiesc, mai ales că sunt un număr de case luate de ape, care nu mai există deloc, reconstrucţia să se facă în zone sigure”, a precizat Arafat.

El a mai spus că de acest lucru trebuie să se îngrijească primăriile, ca reconstrucţia caselor să se facă în zone sigure, şi nu în albia râului, aşa încât să nu se trezească cu „aceeaşi situaţie repetată”.

Arafat a precizat că Ministerul Muncii va fi cel care va înainta Hotărârea de Guvern de aplicare a acestor criterii în această situaţie, iar în viitor se doreşte ca aceste criterii să fie respectate şi pentru situaţiile care pot apărea şi în alte zone ale ţării.

„Aşa că încurajăm pe toţi să-şi facă asigurările cât mai urgent posibil”, a conchis Raed Arafat.

