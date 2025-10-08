Live TV

Video Raed Arafat contrazice postările care minimalizează codul roșu: „Situațiile grave pot apărea în orice moment”. Apel către populație

Data publicării:
Șeful DSU, Raed Arafat. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a făcut un apel ferm la populație să nu creadă informațiile care circulă pe rețelele de socializare și care contestă măsurile luate de autorități în contextul codului roșu de ploi torențiale. Într-o intervenție la Digi24, Arafat a subliniat că riscurile sunt reale și că situația din teren se schimbă rapid, fiind deja afectate 47 de localități din 16 județe.

„Până la ora 8 dimineața am avut 47 de localități afectate din 16 județe. Sunt mai mulți copaci doborâți, mașini avariate. Am avut o situație în care un copac a căzut peste o mașină aflată în deplasare, însă, din fericire, ocupanții nu au fost răniți”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.

Acesta a confirmat că pompierii intervin în continuare în județul Constanța, unde două autoturisme au fost luate de viitură.

„La acest moment este o operațiune de salvare desfășurată de pompierii din Constanța, pentru un apelant care a sunat la 112 din Țepeș Vodă și al cărui autoturism a fost luat de apă. Persoana respectivă se află pe plafonul mașinii. În deplasare către apelant, pompierii au găsit alte două persoane aflate pe plafonul unei alte mașini luate de ape și le-au salvat”, a transmis el.

Arafat a explicat că autoritățile evaluează permanent situația și se pregătesc pentru eventuale intervenții aeriene: „Analizăm dacă aviația Ministerului de Interne va putea fi pregătită să intervină, în cazul în care vor apărea astfel de situații, dacă o vor permite condițiile meteo.”

Șeful DSU a anunțat și că „în Prahova, șapte localități sunt fără curent electric, dintre care patru au întrerupere totală”.

În privința bilanțului victimelor, Arafat a precizat că, până la această oră, nu există persoane rănite.

„A fost un accident rutier în Constanța, dar persoane rănite sau dispărute din cauza apelor nu avem, la acest moment, astfel de informații”, a declarat șeful DSU.

El a atras atenția asupra pericolelor din București, unde au fost raportați zeci de arbori căzuți.

„Informațiile noastre arată că sunt peste 20 de copaci căzuți în București. Este normal să avertizăm populația, pentru că astfel de situații pot duce la victime”, a explicat el.

În contextul unei postări virale care a circulat pe rețelele de socializare și care minimaliza efectele fenomenelor meteo, Raed Arafat a făcut un apel la populație:

„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment. Codurile portocalii se pot transforma în cod roșu, iar dacă se emit mesaje cu recomandări, rugăm populația să fie atentă.”

El a subliniat că și avertizările de cod portocaliu trebuie luate în serios.

„Și codul portocaliu reprezintă un risc — diferă doar cantitățile de apă, asta este diferența față de codul roșu. Dar este periculos și poate fi actualizat prin avertizări nowcasting. Trebuie luat în serios.”

În final, Raed Arafat a precizat că „dacă Administrația Națională de Meteorologie are actualizări sau modificări privind codurile în vigoare, ne vor informa. Deocamdată nu avem schimbări față de avertizările emise.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
2
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
oameni in zapada
3
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
4
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
toiu-rubio-1536x988
Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump...
inundatii
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
hunter biden
Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul bugetarilor și salariile, în creștere. Statul a cheltuit...
Ultimele știri
Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc”
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cei patru alături de care vrea să fie Trump. Cine sunt președinții americani care au câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
oameni cu umbrela pe strada in bucuresti
Ministrul Mediului, despre alertele cod roșu de ploi torențiale: Avem fenomene extreme. Există comunități care au fost afectate
oameni cu umbrela
Noi date meteo de la șefa ANM. „Cod portocaliu în următoarele ore, toată zona de sud-est cu ploi și vânt de 70 km/h”, anunță Mateescu
inundatie mangalia
Primele efecte ale ciclonului Barbara: Străzi inundate în Mangalia, apa a ajuns la jumătate de metru
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat: Au fost aduse forțe suplimentare din alte județe în cele afectate
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 2 IUN 2025
Tanczos Barna, despre avertizările meteo: „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, răvășitoare la PFW, după ce a fost acuzată că a apelat la...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația