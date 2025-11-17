Live TV

Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri

Șeful DSU, Raed Arafat. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Șeful DSU, Raed Arafat, a spus la Digi24 că riscul de explozie al navei cu GPL lovite de drone rusești, pe malul ucrainean al Dunării, este ridicat. Dacă nava ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri, a explicat el. Este cel mai grav incident la graniță, de când Rusia lovește cu drone la doar câteva sute de metri de România. În Tulcea, localitățile Plauru și Ceatalchioi, unde trăiesc aproximativ 250 de oameni, sunt evacuate.

„Cu cât există un risc, chiar dacă este unul mai mic, dar conform calculului, dacă ar exploda, ar fi un impact pe o rază de aproape 4,5- 5 kilometri, se va face evacuarea celor două localități, Plauru și Ceatalchioi, către Tulcea. Asta este decizia care s-a luat la Comitetul pentru Situații de Urgență, urmând ca oamenii să se întoarcă când riscul este eliminat. Cam asta este situația, autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toate treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte riscuri,” a spus Arafat.

„În Ucraina nu știm care este situația, decât că incendiul continuă. Există relație între ISU Tulcea și cei de la partea ucraineană care discută între ei. Noi, bineînțeles, analizând situația - colegii de la Tulcea - analizând situația împreună și cu DSU și cu toată lumea, s-a luat decizia totuși că este mult mai corect să evacuăm zona care este sub unui posibil impact”, a adăugat el.

Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România. MApN a anunțat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

O navă ucraineană cu 4.000 de tone de GPL a luat însă foc pe malul ucrainean, la circa 500 de metri de localitatea Plauru.

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației. Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

Militarii români aflați în zona localităților evacuate, cu misiunea de a supraveghea spațiul aerian aț României, încălcat în repetate rânduri de dronele rusești, sunt retrași și ei, împreună cu tehnica de luptă, inclusiv un sistem antiaerian Ghepard, potrivit informațiilor Digi24.

