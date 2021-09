Raed Arafat, despre congresul PNL: Nu s-au dat derogări. Am fost întrebaţi, am răspuns în baza legii

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a precizat vineri că "nu s-au dat derogări" în cazul congresului PNL, care va avea loc sâmbătă. Potrivit șefului DSU, hotărârile de guvern existente prevăd situaţia ca un partid să poată să organizeze întâlniri.

Arafat a fost întrebat de ce, în contextul în care numărul de noi cazuri de infectări COVID-19 a crescut, Partidului Național Liberal i-a fost permisă organizarea congresului cu 5.000 de delegați.

"Nu s-a dat nicio derogare. Haideţi să fim foarte corecţi cu fraza pe care o folosim. Nu s-au dat derogări. Am fost întrebaţi, am răspuns în baza legii. Legea, adică hotărârile de guvern existente, prevăd situaţia organizaţiilor care organizează întâlniri statutare, cum este o formaţiune politică care organizează o întâlnire. Acelaşi răspuns pe care îl primeşte o formaţiune îl primeşte şi alta care ne întreabă. (...) Nu s-au făcut derogări şi noi nu dăm avize. Noi doar explicăm legea dacă suntem întrebaţi şi subliniem care sunt măsurile obligatorii care trebuie să fie luate. Ca şi metri pătraţi, ca distanţare, ca respectare de acces dacă trece peste 3 la mie trebuie să se respecte cu certificatul verde şi aşa mai departe. Asta am făcut noi. Nu s-au dat derogări!", a spus şeful DSU.

Congresul PNL va fi organizat în condiții de legalitate și de siguranță maximă, cu certificat verde și centre de testare, a spus și premierul Florin Cîțu.

„Nu este un spațiu cam mic (Romexpo - n.r.). Sunt 15.000 de metri pătrați. Vor fi 3 metri pătrați pentru fiecare persoană. Va fi cu certificat verde, vor fi și centre de testare, deci vor fi condiții regulamentare”, a precizat, recent, Florin Cîțu. El a mai spus că secretariatul PNL a cerut o recomandare de la CNSU.

