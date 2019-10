Raed Arafat, despre imaginile din Colectiv care ar fi fost ascunse: Nu ştiu nimic despre această informaţie, este o denigrare

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, neagă că ar avea cunoştinţă de ultimele imagini de la intervenţia din clubul Colectiv şi susţine că se folosesc persoane implicate în tragedia din club într-o campanie de denigrare.

La patru ani de la incendiul din Colectiv, ziarul Libertatea va face publică astăzi o filmare realizată de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU ajuns la locul tragediei. Sunt imagini care nu au fost văzute niciodată.

"Domnul Tolontan era in mare agitatie astazi ca cineva i-ar fi spus ca eu am in posesie un filmulet despre interventia la Colectiv la mine, de care nu stia lumea. Chiar m-a intrebat de un ofiter care mi-ar fi adus filmuletul pe un CD.

Ca sa nu gresesc, sa nu-mi scape ceva, am verificat, l-am sunat si pe ofiterul respectiv, fiind pensionar, sa-l intreb daca mi-a lasat un CD candva cu un filmulet despre Colectiv iar acesta, ca si mine, nu stia nimic de aceasta informatie. Mai mult, mi-a confirmat ca dl Tolontan l-a sunat cu o seara inainte si ca acesta a spus deja ca nu stia nimic despre informatia respectiva", scrie Raed Arafat pe pagina sa de Facebook.

"Ce este trist insa este faptul ca, din dorinta de rating si de a iesi in fata, unii jurnalisti sunt dispusi sa foloseasca sentimentele si durerea unor parinti ca sa-si deserveasca interesul propriu si al institutiei pe care o reprezinta si a eventualilor sponsori care stau in spatele articolelor de denigrare pe care le publica, mai ales in preajma datei de 30 Octombrie.", conchide Arafat.

"Cat despre cele trei intrebari lansate de domnul Iancu prin Libertatea si anume :„Prima întrebare ar fi: de ce îi este frică să recunoască greșelile pe care le-a făcut în noaptea aia? A doua: care a fost rolul lui în întârzierea transportului, în întârzierea acceptării ajutorului din străinătate? Dar prima e mai importantă. Și nu e prima oară când a greșit. Ar mai fi o a treia: de ce, în noaptea aia, după ce a ajuns la fața locului, a aliniat ambulanțele, ca să se vadă frumos în spatele lui, la TV? Cum și-a permis ca, în timp ce oamenii mureau, el și Gabriel Oprea să întrerupă ajutorarea răniților?”.

La prima as spune ca nu stiu despre ce greseli comise de mine vorbeste domnul Iancu. Nu stiu ce greseli am comis in prima noapte. Ca si oricare interventie la o catastrofa, lucrurile nu pot fi perfecte niciodata, insa daca este sa vorbim de greseli trebuie sa inteleg despre ce greseli vorbeste dansul si sper sa nu fie vorba de cele mentionate in raportul corpului de control al PM pentru ca la acuzatiile din raportul respectiv am raspuns printr-un raport amplu care se gaseste pe site-ul DSU.

La a-doua intrebare raspunsul este simplu.. NICIUN ROL! Mai degraba impreuna cu colegii de la DSU si cu secretarul de stat de la Ministerul Sanatatii, am stat zi si noapte la mine in birou ca sa organizam transferurile nu sa le intarziem. La ce spun este martor si domnul Vlad Voiculescu care a stat cu noi in calitate de voluntar si a vazut cu ochii lui cateva zile ce si cum s-a muncit.

La a-treia intrebare, nu stiu de unde vine domnul Iancu cu ideea ca noi am aliniat ambulantele pentru poze. Ambulantele erau aliniate in semicerc de ofiterul de evacuare ca sa fie usoara incarcarea lor si plecarea cu pacientii . Nu cred ca cineva i-ar fi venit in minte sa regizeze pozele cu ambulantele in noaptea respectiva. Aceasta intrebare arata cat de mult s-a lucrat pe emotiile parintilor si a publicului de catre unele persoane care au tinut contactul cu acestia si au cultivat o ura greu de controlat, dand informatii false, denigratoare, si speculand fiecare actiune realizata de noi intr-un mod negativ", sunt argumentele lui Raed Arafat.

Redactare G.M.