Raed Arafat, despre tipul de gaz folosit în Piața Victoriei: Substanța e conformă cu ce se folosește pe plan internațional

Mai mulţi oameni s-au simţit tot mai rău după ce au inhalat gazele iritante şi au mers la camera de urgenţe a spitalului Floreasca. De altfel, acesta este şi motivul pentru care şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă s-a simţit dator să vină cu explicaţii. În direct la Digi24 Raed Arafat a precizat că tipul de gaz folosit vineri în Piaţă este omologat şi folosit în mai toate statele europene. Cât despre efectele gazului, acesta spune că victimele pot avea inclusiv arsuri în cazul în care au inhalat gazele de la mică distanţă.

"Simptomele care se prezintă, iritație a pielii, sunt cauzate de acest gen de gaz. Majoritatea au avut temeri că ei au fost în piață, au fost, ce să facă, mai ales după postarea de ieri. S-au făcut analize și nu s-a constatat nimic. De luni, până ieri au fost 64 de persoane care s-au prezentat, astăzi 16. Am discutat cu fabricanții, cu jandarmeria. Am primit hârtie în scris, am primit care scrie substanța achiziționată de ei. Substanța e conformă cu ce se folosește pe plan internațional. Depinde de durata contactului, de faptul dacă ești sau nu în spațiul închis, dacă ești în spațiul deschis, intensitatea contactului cu gazul, dacă intră în contact cu pielea poate să producă arsuri sau reacții alergice la persoane alergice. Efectul este unul de foarte scurtă durată. Sunt persoane care pot să persiste la ei și atunci se tratează simptomatic. Efecte grave sunt asociate cu expunere majoră într-un spațiu închis," a declarat Raed Arafat.

Etichete:

,

,