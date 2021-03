Dacă nu se lua acum măsura intrării în carantină a municipiului Timișoara, s-ar fi luat oricum mai târziu și riscul era să dureze și mai mult carantina. Cu cât o rată de incidență este mai mare, cu atât este mai greu să fie coborâtă, a explicat sâmbătă, la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Chiar și așa, secretarul de stat avertizează că cele 14 zile pentru care s-a impus acum carantina s-ar putea să nu fie suficiente. Cam în toate situațiile de carantinare precendente a fost nevoie de o prelungire a restricțiilor cu cel puțin 7 zile.

Măsurile de la nivel local, precum cele în cazul Timișoarei, sunt luate pentru a se evita măsuri mai drastice în toată țara, a explicat șeful DSU la Digi24. Raed Arafat dă însă asigurări că în acest moment nu există nicio discuție despre impunerea unei carantine generale.

„La acest moment nu există pe masă nicio discuție despre un lockdown total. România a avut măsuri mai balansate comparativ cu alte țări unde s-au luat măsuri de lockdown. La noi nu s-a ajuns aici și încercăm tot posibilul să nu ajungem. Asta depinde de noi, iar măsurile locale și zonale ne ajută să nu ajungem pe plan național sau pe o zonă mai mare să luăm măsuri mai drastice”, a spus Raed Arafat.

Timișoara intră de luni în carantină, după ce acolo rata de infectare a depășit 7 la mia de locuitori. Șeful DSU, Raed Arafat, spune că decizia nu este ușoară, dar oamenii trebuie să înțeleagă că pandemia pune presiune tot mai mare asupra sistemului sanitar, în contextul în care apar tulpini extrem de contagioase. Degeaba este impusă carantină dacă nu este limitată mobilitatea, masca nu este purtată si igiena nu e asigurată corespunzător, spune Raed Arafat.

„Aici este vorba în primul rând de incidență, dar nu numai, se iau în considerare mai mulți factori, inclusiv impactul pe sistemul sanitar, dar și alte aspecte, într-un punctaj făcut de INSP. La Timișoara trebuia să se ia măsura carantinei, pentru că s-a ajuns la o rată de incidență de aproape 7,5 și e o creștere continuă de la o zi la alta. Aici, dacă nu le ia măsura acum, se va lua mai târziu, dar va dura mai mult carantina, pentru că e mai greu să cobori de la 12 la mie la sub media națională sau măcar sub 3 la mie. Cu cât suntem la o incidență mai ridicată, cu atât va fi mai greu”, a explicat secretarul de stat în MAI. Media națională în prezent este în jur de 2,93 la mie, în orice caz, sub 3 la mie, a adăugat Raed Arafat.

Întrebat dacă în două săptămâni Tmișoara își poate coborî rata de 7,49 la sub 3, Raed Arafat a spus: „Nu știu. Numai că după cum am văzut - și noi mergem pe 14 zile și pe prelungiri de câte 7 zile - până acum toate localitățile pe care le-am carantinat au necesitat o prelungire măcar de 7 zile. Să vedem, urmărim situația. E un efort de echipă, e muncă de la omul simplu la autorități, un efort comun, inclusiv împreună cu autoritățile medicale”, a punctat șeful DSU.

Editor : Luana Pavaluca