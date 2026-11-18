Raed Arafat a explicat la Digi24 de ce autoritățile nu emit mesaj RO-Alert pentru seisme. Șeful DSU spune că această chestiune a fost discutată de mai multe și s-a decis să nu se avertizeze populația în caz de cutremur, „pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”. În plus, Arafat este „convins” că dacă s-ar fi dat un astfel de mesaj pentru cutremurul de miercuri dimineață „am fi avut comentarii”.

„Problema cu avertizările, avertizarea prin RO-Alert, noi am discutat-o de mai multe ori. De fiecare dată când apare o astfel de situație încep discuții pe rețelele de socializare, unele ghidate chiar ca să creeze o anumită atmosferă, că RO-Alert nu e anunțat. Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”, a spus Raed Arafat.

„Asta în cazul în care aflăm din timp înainte să apară acest cutremur și de regulă aflăm cu câteva secunde înainte. Dacă aflăm, de multe ori aflăm când se întâmplă și bineînțeles, după asta se stabilește de către INFP și chiar alte organisme internaționale care a fost magnitudinea, adâncimea la care a avut loc”, a punctat șeful DSU.

„Cel mai important lucru este ca populația să știe din timp cum să reacționeze”

Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj RO-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj RO-Alert, că mulți nu au simțit cutremurul și nu s-au trezit. Așa că este bine că seismul n-a produs pagube.

„Apelurile telefonice care au venit, în mare parte, au fost doar pentru atacuri de panică. Deci consider că cel mai important lucru este ca populația să știe din timp cum să reacționeze, să-și păstreze calmul și să știe cum să se pregătească din timp. Avem site-ul fiipregătit.ro și pot descărca aplicația DSU de pe Apple Store sau de pe Google Play”, a conchis Raed Arafat.

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Editor : Liviu Cojan