Raed Arafat, la deschiderea unei unități primiri urgențe: Nu am inaugurat un fast food medical. Timpul de aşteptare e parte din sistem

Şeful DSU, Raed Arafat, face declaraţii de presă.
Raed Arafat, şeful DSU. Foto: Alex Nicodim / Inquam Photos
„Şi acolo aştepţi, şi aici aştepţi”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat, în discursul ţinut la inaugurarea noii unităţi de primiri urgenţe din Alba Iulia, că nu a fost inaugurat „un fast food medical”. Arafat susţine că „timpul de aşteptare e parte din sistem, nu poţi să îl reduci la zero”, subliniind că în sistemul de urgenţă cazurile care sunt cu adevărat critice nu aşteaptă.

„Trebuie să se înţeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical. Aici nu este vorba de o unitate unde intri, ai pretenţii să fie totul făcut în cinci minute şi să ieşi de acolo, cum te duci să cumperi un sendviş de la un fast-food. Şi acolo aştepţi, şi aici aştepţi, pentru că sunt motive de aşteptare”, a afirmat Raed Arafat, sâmbătă, la inaugurarea noii unităţi de primiri urgenţe din Alba Iulia, scrie News.ro.

El a explicat că sistemul funcţionează pe bază de priorităţi, iar „priorităţile nu sunt primul venit, primul servit”, ci ţin cont de gravitatea şi de potenţialul de agravare a cazului. Medicul susţine că analizele şi investigaţiile durează, la fel şi consulturile de specialitate, în condiţiile în care medicii de pe secţii au şi alte obligaţii, mai ales chirurgii, care intră în sala de operaţie.

„Lucrurile s-au schimbat în mai bine, s-au salvat foarte multe vieţi, dar timpul de aşteptare este parte din acest sistem, nu poţi să-l reduci la zero. Poţi să-l scurtezi, poţi să-l îmbunătăţeşti dacă colaborarea cu secţiile este bună şi vin rapid să vadă bolnavul, se scurtează timpul dacă au anumite aparate de analiză în UPU, se scurtează timpul, dacă e destul personal în UPU se scurtează timpul. Asta este important, şi pe asta trebuie să lucrăm, pe elementele care pot să scurteze timpul, dar timpul nu poate să ajungă la o servire imediată din uşă şi gata, am plecat, pentru că nu este o unitate unde se uită la tine şi gata, pune diagnosticul, au nevoie de a practica medicină corect, practica medicală corectă înseamnă anumite etape care trebuie să fie respectate”, adăugat Raed Arafat.

Acesta a subliniat că în UPU cazurile cu adevărat grave nu sunt lăsate să aştepte.

„Nu am avut nicio reclamaţie ca un bolnav critic, în stop cardiac, politraumatizat, etc care să fie în aşteptare, aceia intră direct în sala de resuscitare, tot. De regulă, care aşteaptă sunt cei care sunt cu probleme care la triaj se stabileşte că potenţialul de agravare este mic, ei pot să aştepte o oră, o oră jumătate, două, dar asta nu înseamnă că nu sunt văzuţi în primele 15-20-30 de minute şi sunt luaţi în considerare, sunt sub monitorizare”, a adăugat medicul.

