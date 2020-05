Raed Arafat: Valul 2 poate să fie și în vară. Nu trebuie să fim deloc relaxați, deloc neglijenți

Al doilea val al epidemiei de coronavirus ar putea veni chiar în această vară, dacă oamenii nu respectă regulile de distanțare și nu rămân precauți, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. El adaugă că, deși nu vom mai avea nevoie de declarația pe propria răspundere pentru deplasările în localitate, după 15 mai nu trebuie să ne imaginăm că ne putem relua viața așa cum era ea înainte de apariția virusului.

„Până acum am luat măsuri ferme, încet-încet responsabiliatea se transferă către cetățean. Dacă omul de rând înțelege că ieșitul din casă are reguli, chiar dacă nu mai are nevoie de declarație în localitate, că portul măștii este obligatoriu, dacă înțelege aceste aspecte avem șansa să trecem mai ușor și prin al doilea val”, a spus Arafat la Digi24.

În caz contrar, a adăugat el, România se va confrunta cu o creștere a numărului de cazuri și vor fi necesare noi restricții, cu efecte asupra economiei.

„Valul 2 poate să fie și în vară, poate cu 20% mai puțin impact, poate că temperatura să limiteze transmiterea, dar nu să o oprească”, a spus Arafat.

Șeful DSU a mai spus că autoritățile continuă pregătirile pentru a crește numărul de locuri în spitale, numărul de paturi pentru terapie intensivă, centre unde să fie internați asimptomaticii sau cei cu forme ușoare, astfel încât țara să fie pregătită pentru al doilea val.

Arafat a vorbit și despre numărul de cazuri confirmate în ultimele zile.

„Există o ușoară coborâre, dar nu suficient să se spună că nu mai vine încă un val. Semnele sunt pozitive, dar nu sunt concludente că totul e perfect și că, orice facem, virusul a dispărut. Virusul nu a dispărut, poate va reveni în toamnă, dar din punctul nostru de vedere, virusul există, infecții vor fi, persoanele vulnerabile au rămas vulnerabile”, a spus el.

Arafat a avertizat că numărul de cazuri ar putea crește după relaxarea unor măsuri, așa cum s-a întâmplat în Germania.

„Nu trebuie să fim deloc relaxați, deloc neglijenți”, a spus el.