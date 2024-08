Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 că este șocat de acuzațiile de omor calificat cu premeditare care li s-au adus celor doi medici de la Spitalul Sf. Pantelimon din București. Acesta a spus, de asemenea, că el consideră precizările venite de la Parchet în ceea ce privește modul în care nu au fost tratați pacienții drept revoltătoare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila: „E al doilea comunicat pe care Parchetul îl dă referitor la situația de la spitalul Sf Pantelimon. Dacă primul comunicat m-a pus pe gânduri și am solicitat demisia, cel de-al doilea comunicat e absolut șocant, pentru mine și colegii mei, pleacă de la niște premise care pentru mine, ca medic, sunt de necrezut, ucidere nu din culpă, ci cu premeditare.

Sunt acuzații extrem de grave și dacă se confirmă, sunt fără precedent. Trebuie sancționate ca atare. Omorul din culpă, neglijența sunt lucruri nedorite, care se pot întâmpla, dar această precizare de la Parchet, legată de premeditare în ceea ce privește modul în care nu au fost tratați pacienții mi se pare revoltător, iar pentru mine, cel puțin, care practic medicina de 35 de ani este nepermis”.



Jurnalist Digi24: „Vă rog să îmi spuneți, toată lumea se întreabă de anchetele de la Minister, Colegiul Medicilor București, toată lumea a ajuns la concluzia că nu a fost o problemă medicală, ci una de comunicare între medici”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila: Problemele au fost mai multe, legate de medici, asistenți de la ATI. Trebuie să înțelegem anumite lucruri: Ministerul poate verifica proceduri administrative, din punct de vedere al tratamentului nu au specializare, sunt acolo economiști sau juriști, au verificat modul în care organizarea internă a spitalului a respectat procedurile, a verificat situația care a dus la informația că pacienții au putut să fie tratați necorespunzător.

Colegiul Medicilor a făcut o parte de investigație profesională, cu medici specializați în ATI, sau departamente apropiate, care au putut să își facă un punct de vedere profesional, au discutat cu cei care lucrează acolo, concluzia a fost că nu a fost o situație care să pună probleme legate de corectitudinea tratamentului. Pe de altă parte, imediat cum noi am avut această informație și am luat legătura cu managementul spitalului, am sesizat Parchetul, asta am cerut eu să facă imediat, să se deschidă o anchetă penală care să clarifice.

Vedeți că această anchetă penală a durat patru luni, sigur că noi nu cunoaștem probatoriul organelor de cercetare penală, dar în toată această perioadă am colaborat cu Parchetul și nu am intervenit în caz decât la cererea Parchetului, am furnizat orice probă a fost necesară”.

