Scene de o violență extremă s-au desfășurat pe o stradă din Craiova, acolo unde mai multe persoane s-au luat la bătaie după o șicanare în trafic.

În imaginile surprinse de martori se vede cum bărbații implicați în conflict se lovesc cu bâte în mijlocul străzii, iar după câteva momente se poate observa cum unul dintre aceștia cade secerat la pământ. Cei implicați în scandal au fost duși la spital.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

După o urmărire în trafic, opt bărbați au coborât din mașini și au început să se lovească. În imaginile surprinse de martori se vede cum unul dintre aceștia se prăbușeșe la pământ. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Până la venirea oamenilor legii, trei dintre scandalagii au fugit.

„Cei care au părăsit locul producerii faptei au fost găsiți în localitatea Braniște. Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj”, au transmis autoritățile.

Alte patru persoane implicate în scandal au ajuns la spital.

