Raiffeisen Bank și MullenLowe au lansat unOriginal – platforma care dovedește că binele nu trebuie reinventat

Data publicării:
unoriginal_780X440px Articol susținut de Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank România și MullenLowe România au lansat unOriginal, o platformă digitală globală de social good care propune o perspectivă diferită asupra originalității: binele nu trebuie reinventat, ci multiplicat.

Platforma, disponibilă la unoriginal.work, oferă organizațiilor non-guvernamentale din întreaga lume acces la campanii și idei care și-au dovedit eficiența, pentru ca acestea să poată fi adaptate și replicate acolo unde pot avea un impact real.

„E ok să nu fii original când faci bine”

Într-o lume obsedată de noutate, unOriginal pune sub semnul întrebării mitul creativității absolute. Studiile arată că doar o parte dintre campaniile ONG-urilor reușesc să producă o schimbare reală, deși multe dintre ele urmăresc aceleași cauze. Platforma își propune să elimine efortul de a „reinventa roata”, oferind soluții deja testate, gata să fie reutilizate.

„Raiffeisen Bank a susținut mereu inițiative care creează valoare reală pentru comunitate. Cu unOriginal, ducem mai departe acest angajament, oferind ONG-urilor o resursă care transformă ideile validate în soluții scalabile. E o invitație la colaborare, nu la competiție – pentru că binele nu are nevoie să fie original, are nevoie să fie făcut”, a declarat Laura Mihăilă, Director Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Eficiența, noua formă de originalitate

Platforma aduce împreună campanii care au avut succes în diverse domenii – educație, incluziune, sustenabilitate, egalitate – și le transformă în resurse comune. Astfel, o idee care a funcționat într-o țară poate deveni punctul de plecare pentru o altă organizație, în alt colț al lumii.

„Prin campania unOriginal ne propunem să aducem o doză de luciditate într-o industrie care trăiește pentru idei noi. O idee bună merită mai multe vieți, mai ales atunci când poate schimba ceva în bine. Platforma aceasta este despre eficiență și cauze reale, nu despre premii și ego-uri de publicitari”, a spus Cristiana Belodan, Managing Director, MullenLowe România.

Lansare la Creativity4Better

unOriginal a fost prezentată oficial în cadrul Creativity4Better, eveniment susținut de IAA România, unde Raiffeisen Bank a moderat un panel dedicat „eficienței originalității” în campaniile de social good.

Campania de lansare, semnată de MullenLowe România, include un video-manifesto care invită ONG-urile să urce și să descarce campanii de pe platformă. Inițiativa este amplificată prin activări digitale, conferințe, galerii și campanii pe LinkedIn, toate menite să transforme ideile eficiente în resurse universale.

Pentru că, uneori, a face bine e mai important decât a fi original.

Editor : A.D.V.

