O nouă pistă în cazul Caracal: rămășițe umane într-o pădure. Ce le-a spus Gheorghe Dincă anchetatorilor

Anchetatorii caută rămășițe umane într-o pădure din apropiere de Caracal.

Gheorghe Dincă este cel care le-a spus anchetatorilor că acolo ar fi aruncat bucăți din corpul Luizei Melencu, tânăra dispărută în aprilie 2019, potrivit informațiilor Digi24.

Polițiștii de la Omoruri și procurorii fac acum căutări în zonă.

Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu, tânăra de 15 ani dispărută săptămâna trecută. Dacă în cazul Alexandrei sunt probe ADN care dovedesc prezența fetei în casa principalului suspect, în cazul Luizei, anchetatorii nu au avut până acum decât mărturia lui Dincă.

Principalul suspect în cazul Caracal i-a dus pe anchetatori și pe piste false. El a mai declarat că ar fi aruncat corpul fetei ba în Olt, ba în Dunăre, ba într-un lac din apropiere de Caracal, dar că nu își amintește exact unde.

Dincă începe acum să le spună mai multe anchetatorilor. El a declarat, potrivit informațiilor Digi24, că a ucis-o pe Luiza și a încercat să scape de cadavru aruncând rămășițele undeva în zona pădurii de lângă Caracal.

Rămășițele urmează să fie expertizate, pentru a se determina cu certitudine dacă au sau nu legătură cu cazul Caracal.

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a spus la Digi24 că, din câte știe, Dincă nu a confirmat că ar fi vorba despre rămășițele Luizei, ci doar le-a spus anchetatorilor că acolo s-ar afla.

„Urmează să vedem dacă el confirmă acest lucru. Nu am înțeles să fi confirmat. S-au găsit acele oseminte și va trebui el să spună dacă aparțin sau nu Luizei. Dar aceste lucruri vor fi stabili prin proba ADN. Eu încă cred că Luiza trăiește și foarte multe persoane vor să închidă cazul prin moartea celor două”, a spus el.

„O să particip la căutări, am autorizația Parchetului să iau parte la cercetări. Până acum nu am fost mulțumit sub nicio formă posibilă, dar de azi dimineață am fost sunat de autorități, mi s-au aprobat cererile. Putem spune că este un început bun, să vedem la fața locului cum vom fi tratați”, a adăugat el.