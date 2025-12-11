Live TV

Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a sănătății din UE. Speranța de viață rămâne printre cele mai scăzute

Data publicării:
pacient in patul de spital
Foto: GettyImages

România se află printre ultimele locuri în topul Europei la capitolul sănătate, arată un nou raport al Comisiei. Speranța de viață este printre cele mai scăzute din UE, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt cele mai mici din blocul comunitar, iar vaccinarea copiilor continuă să aibă rate critice, România înregistrând 67% din toate cazurile de rujeolă raportate în UE într-un an. Documentul avertizează și asupra nivelului ridicat al deceselor provocate de factori de risc comportamentali și poluarea aerului, precum și asupra deficitului tot mai acut de medici de familie, relatează News.ro.

  • Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE.

După scăderea abruptă din timpul pandemiei de COVID-19, speranţa de viaţă şi-a revenit şi a atins un nou record de 76,6 ani în 2024, însă este în continuare cu peste cinci ani sub media UE. Bolile cardiovasculare şi cancerul sunt principalele cauze de morbiditate şi dizabilitate.

  • Riscurile comportamentale: alimentaţie deficitară, fumat, alcool şi inactivitate fizică

Riscurile comportamentale au contribuit la aproape 30% dintre toate decesele în 2021, iar alte 6% dintre decese pot fi atribuite poluării aerului.

Eforturile de sănătate publică şi prevenţie primară sunt încă limitate, numai 1% din cheltuielile totale pentru sănătate fiind alocate prevenţiei în 2023.

Noua iniţiativă de îngrijire primară, „Riskogramme”, lansată în 2024, vizează depistarea timpurie a bolilor cronice şi a factorilor de risc comportamentali la adulţii peste 40 de ani.

  • Cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor, cele mai mici din UE.

În 2023, acestea au fost sub jumătate din media UE. Plăţile directe din buzunar au reprezentat peste 23% din cheltuielile totale, mai mult decât media UE de 16%, fiind determinate în principal de plata directă pentru medicamente eliberate în ambulatoriu.

Nevoile medicale şi stomatologice nesatisfăcute sunt printre cele mai mari din UE, cu rate deosebit de ridicate în rândul persoanelor expuse riscului de sărăcie.

  • Sistemul de sănătate rămâne centrat pe spitale.

Internările evitabile pentru multe boli cronice sunt ridicate, reflectând deficienţe istorice în capacitatea şi coordonarea îngrijirii primare.

Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi alte fonduri europene, România investeşte în dezvoltarea infrastructurii de îngrijire primară, promovarea integrării serviciilor şi oferirea de stimulente financiare pentru prevenţie.

  • Ratele de vaccinare în rândul copiilor sunt foarte scăzute, în ciuda măsurilor recente de politică publică.

Rata vaccinării împotriva rujeolei a fost cea mai scăzută din UE în 2024, iar România a reprezentat 67% din toate cazurile de rujeolă din UE între august 2024 şi august 2025.

Vaccinarea antigripală la vârstnici şi vaccinarea HPV rămân, de asemenea, mult sub mediile UE, pe fondul reticenţei faţă de vaccinuri şi al barierelor sistemice.

  • Rezistenţa antimicrobiană (AMR) este o problemă majoră.

România a raportat cel mai ridicat nivel de rezistenţă bacteriană din UE în 2022–2023.

După o scădere uşoară şi temporară în timpul pandemiei, consumul de antibiotice a crescut din nou, îndepărtând ţara de obiectivul de reducere pentru 2030.

Noi reguli de monitorizare, introduse în 2024, obligă farmaciştii să înregistreze şi să raporteze eliberarea antibioticelor pentru a limita utilizarea necorespunzătoare.

  • Problemele de retenţie continuă să contribuie la deficitul de medici şi asistente.

Astfel, există îngrijorări deosebite cu privire la oferta actuală şi viitoare de medici de familie. Regiunile mai sărace au cea mai mică densitate de medici de familie, ceea ce agravează nevoile de îngrijire primară.

Teleconsultaţiile şi alte instrumente de sănătate digitală ar putea îmbunătăţi accesul, dar utilizarea lor este limitată de nivelul scăzut de alfabetizare digitală şi de infrastructura deficitară.

Fondurile UE, inclusiv Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, oferă sprijin financiar României pentru modernizarea spitalelor şi a cabinetelor de medicină primară, accelerarea transformării digitale, formarea personalului şi înfiinţarea de centre comunitare integrate.

  • Cheltuielile farmaceutice în retail pe cap de locuitor sunt mai mici decât media UE.

Acestea, însă, reprezintă 26% din cheltuielile totale de sănătate – a treia cea mai mare pondere din UE.

Pacienţii plătesc din buzunar aproximativ jumătate din costurile medicamentelor din farmacii, ceea ce reflectă rambursarea limitată pentru medicamentele prescrise şi achiziţia ridicată de medicamente fără reţetă, care nu sunt acoperite din fonduri publice.

Accesul la medicamente inovatoare este lent, însă utilizarea mecanismelor de tratament compasional şi de acces timpuriu grăbeşte accesul pacienţilor cu afecţiuni grave la terapii promiţătoare înainte de includerea lor oficială pe listele de compensare.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
4
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Digi Sport
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aer poluat in oras
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului
597953330_1310787527756211_5437212915339020499_n
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
Rețea de transport de energie electrică
Republica Moldova a solicitat din nou României energie electrică de avarie
Presedintele României, Nicușor Dan.
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare”
drapele steaguri germania romania profimedia-0996811960
Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România
Recomandările redacţiei
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”...
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința...
Ultimele știri
Al Dahra Holding va pleca din comerţul cu cereale din România în 2026. Cum a ajuns piața într-o „lipsă totală de control”
Ucraina contraatacă și lovește cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă aflată în Marea Caspică
Cheltuielile militare ale Rusiei au atins un nou record. Bugetul e de patru ori mai mare ca în 2021, anul premergător războiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Fanatik.ro
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Gigi Becali are pregătită varianta B dacă Kevin Ciubotaru nu va semna cu FCSB! Vine din SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
Cât consumă un calorifer electric în 2025. Calcul exact pentru 1 oră, 8 ore și o lună întreagă
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț