Live TV

Raport: Jumătate din oraşe şi 15% din comune nu au numărul de locuitori prevăzut în lege. Cheltuieli mari de personal

Data publicării:
tineri traverseaza strada in bucuresti
Foto: Profimedia

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale în categoriile din care fac parte, arată un raport al Curţii de Conturi care atrage atenţia asupra faptului că există discrepanţe între lege şi realitatea demografică în acest sens. Auditorii au constatat, în urma analizelor făcute privind oraşele şi comunele, că valoarea ridicată a cheltuielilor de personal poate limita dezvoltarea acestora. Auditorii constată că actualul cadru legislativ „nu oferă instrumentele necesare pentru a reorganiza eficient administraţia locală şi a răspunde nevoilor specifice ale comunităţilor”.

Un raport al Curţii de Conturi realizat în perioada aprilie-noiembrie 2024 şi care a analizat modul de organizare şi funcţionare a comunelor şi oraşelor mici din România, în raport cu populaţia deservită şi cu serviciile oferite, arată că, în funcţie de numărul de locuitori, un indicator cheie prevăzut de legislaţie, numeroase oraşe şi comune nu mai corespundeau, în anul 2023, criteriilor pentru a fi încadrate în categoriile din care fac parte.

„La nivelul anului 2023, 119 oraşe nu îndeplineau criteriul demografic de minimum 10.000 de locuitori. Acestea reprezintă mai mult de jumătate (55%) din totalul de 216 oraşe. Totodată, un număr de 432 de comune (15% din numărul total de comune) nu îndeplineau criteriul respectiv”, arată raportul Curţii de Conturi care aminteşte că, potrivit legii, pragul minim pentru constituirea oraşelor este 10.000 de locuitori, iar pentru comune pragul este de 1.500 de locuitori, potrivit News.ro.

Potrivit raportului, „există o discrepanţă semnificativă între cerinţele legislative pentru înfiinţarea de comune/declararea de oraşe şi realitatea demografică a unor localităţi din România, în sensul în care multe dintre acestea nu s-ar mai încadra în categoria din care fac parte, dacă ar fi analizate din acest punct de vedere”.

„Criteriile demografice pentru clasificarea localităţilor în oraşe şi comune nu mai corespund dinamicii actuale. Totodată, lipsa unor indicatori clari şi fiabili, precum şi dificultăţile în calculul şi interpretarea celor existenţi afectează semnificativ posibilitatea de evaluare a localităţilor”, subliniază auditorii.

Aceştia fac referire şi la modul în care sunt gestionate resursele oraşelor şi comunelor, arătând că derogările legislative anuale, deşi menite să echilibreze bugetele locale, „pot influenţa pe termen lung autonomia financiară a UAT-urilor”.

„În anul 2023, doar 27% dintre comune şi 34% dintre oraşele mici au reuşit să se finanţeze din venituri proprii în proporţie mai mare de 50%. Totuşi, capacitatea de finanţare din venituri proprii a crescut de la an la an în perioada 2021-2023, mai mult în cazul comunelor decât în cazul oraşelor mici. Ponderea ridicată a cheltuielilor de personal poate indica limitarea resurselor unui UAT pentru dezvoltare, semnalează auditorii. În anul 2023, doar 31% dintre comune au reuşit să îşi susţină cheltuielile de personal din veniturile proprii analizate, în scădere semnificativă faţă de 2022 (52%) şi 2021 (44%). În ceea ce priveşte oraşele mici, 76% şi-au susţinut cheltuielile de personal din veniturile proprii analizate în anul 2023, 85% în anul 2022 şi 81% în anul 2021”, informează Curtea de Conturi.

Auditul remarcă faptul că, prin comparaţie cu municipii şi consilii judeţene, oraşele şi comunele întâmpină dificultăţi mai mari în atragerea de personal.

„Cheltuielile de personal aferente comunelor sunt semnificativ mai mici faţă de cele ale oraşelor care deservesc acelaşi număr de locuitori. Totodată, bugetele UAT-urilor mici se confruntă cu o presiune suplimentară generată de costurile aferente asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. Astfel, în perioada 2021-2023, numărul de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav a crescut cu 7%, iar plăţile aferente cu 38%”, indică sursa citată.

În ceea ce priveşte costurile aferente personalului din administraţia publică locală, raportul notează că modul actual de stabilire a coeficienţilor pentru indemnizaţiile primarilor şi viceprimarilor, cu implicaţii în stabilirea salariilor angajaţilor din administraţia publică, creează discrepanţe între oraşe şi comune atunci când acestea deservesc un număr de locuitori similar. Aceste diferenţe duc la costuri salariale mai mari în oraşe, atât pentru aleşii locali, cât şi pentru personalul din aparatul administrativ şi se poate ajunge la situaţii în care serviciile publice să nu fie oferite la acelaşi nivel, deşi cheltuielile salariale sunt mai mari în oraşele cu un număr de locuitori comparabil cu cel al comunelor.

Auditul remarcă de asemenea că „dependenţa de finanţarea de la bugetul de stat şi dificultăţile în colectarea veniturilor proprii reprezintă provocări majore” pentru oraşe şi comune.

„Această dependenţă financiară este accentuată de legi anuale care prevăd excepţii, care, deşi ajută la echilibrarea bugetelor pe termen scurt, pot afecta autonomia financiară şi dezvoltarea pe termen lung. (...) Pentru o mai bună planificare strategică a dezvoltării locale şi consolidare a autonomiei financiare a UAT-urilor este esenţială iniţierea unui proces de analiză sistemică şi de reformă legislativă. Aceste demersuri pot conduce la întărirea cadrului instituţional şi funcţional al administraţiei publice locale, respectiv la gestionarea eficientă a bugetelor locale şi la o mai bună corelare între nevoile comunităţilor, resursele disponibile şi serviciile oferite”, se mai arată în raportul care subliniază că între mediul urban şi cel rural există în continuare disparităţi semnificative în ceea ce priveşte accesul la servicii de sănătate, educaţie şi utilităţi de bază.

Pe de altă parte, documentul constată că actualul cadru legislativ „nu oferă instrumentele necesare pentru a reorganiza eficient administraţia locală şi a răspunde nevoilor specifice ale comunităţilor”.

„Schimbarea statutului administrativ al unei localităţi este dificilă şi rareori reuşeşte. Au existat, în ultimii ani, mai multe încercări de revenire la rang de comună a unor oraşe sau de comasare a unor comune cu oraşe, dar cele mai multe dintre acestea nu au fost finalizate cu succes din cauza neîndeplinirii condiţiilor impuse de Legea referendumului”, subliniază Curtea de Conturi.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț: "O termin până vara viitoare!"
Digi Sport
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț: "O termin până vara viitoare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colectiv 2
Organizatorul marșului Colectiv, sancționat cu 3.000 lei. Purtătorul...
marius lazurca 2
Consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurcă, a...
factura la curent si bani
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie...
vladimir putin si donald trump
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul...
Ultimele știri
Stephen Doughty, ministrul de stat al Marii Britanii: Populația României trebuiesă știe că are sprijinul NATO, al Regatului Unit
Ministrul Sănătății anunță că Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și modernizat. Câți bani vor fi investiți
Cadavrul unui bătrâne din Pantelimon va fi deshumat, după ce bărbatul care o avea în grijă și-a acuzat concubina că ar fi ucis-o
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fantana dragonilor
Fântâna Dragonului, o istorie ruinată. Cum arată astăzi monumentul ridicat în anii '50 de sute de deținuți din lagărele comuniste
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă, anunță Sorin Grindeanu
ciprian ciucu
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii
masini distruse de explozia din rahova
Zeci de mașini distruse de explozia din Rahova. Primăria Capitalei caută soluții pentru despăgubire
vlad oprea
Vlad Oprea, acuzat de spălare de bani, luare de mită și abuz în serviciu a fost primit cu aplauze la întoarcearea în Primăria Sinaia
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre...
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are...
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Cum declari o donație sau o moștenire la notar. Situațiile în care nu trebuie plătit impozit
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu, în "război" cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană. Îl acuză că vrea să ia moștenirea...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Sia, atacată în instanță de fostul soț. Dan Bernad cere custodia exclusivă a fiului lor: „Este o mamă...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles