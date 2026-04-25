Live TV

Răspunsul ambasadorului Rusiei la București, invitat la MAE, ca urmare a prăbușirii celor două drone pe teritoriul țării noastre

Data publicării:
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat, sâmbătă, după convocarea ambasadorului Federaţiei Ruse în România, că este prima dată când acesta nu a putut nega „cu totul” faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor.

„Este evident, şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi în acest sens nu avem semne de întrebare. Este pentru prima dată în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a spus Ţoiu la Antena 3 CNN, informează News.ro.

Potrivit acesteia, ambasadorul rus a reiterat poziţia potrivit căreia Rusia nu ar avea ţinte pe teritoriul României sau al NATO.

„În ceea ce priveşte răspunsul ambasadorului, a reiterat că Federaţia Rusă nu are planificate ţinte pe teritoriul României, pe teritoriul UE sau NATO, că nu are în acest moment posibilitatea de a confirma că acea dronă le aparţine, dar nici nu au avut elemente în baza cărora să poată nega acest lucru”, a menţionat şefa diplomaţiei române.

Oana Ţoiu a punctat că România condamnă ferm incidentul în care o dronă de fabricaţie rusească a pătruns în spaţiul aerian naţional, subliniind că acest act reprezintă o încălcare a dreptului internaţional.

„I-am transmis (ambasadorului Federaţiei Ruse în România - n.r), prin colegii mei de la Ministerul Afacerilor Externe, la nivelul directorului de Spaţiu, că noi condamnăm ferm acest gest al Rusiei, chiar dacă îi înţelegem când spun că nu a fost intenţionat. Acest lucru nu este cu totul relevant, pentru că încălcarea spaţiului aerian, riscul pe care l-au generat asupra vieţii civililor, infrastructurii civile, şi oricum, faptul că această dronă a ajuns în spaţiul aerian al României după ce fusese trimisă să atace infrastructura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă Dreptul Internaţional”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

Ţoiu a subliniat că nu există dubii privind originea dronei, aceasta fiind identificată ca fiind de fabricaţie rusească, şi a reiterat că războiul declanşat de Rusia în Ucraina este unul de agresiune ilegală.

„În general, poziţia pe care ei o încearcă fals să o propage în spaţiul public este aceea că vina în general ar aparţine Ucrainei. Pe de altă parte, este cât se poate de clar că ei sunt cei care atacă atât infrastructură civilă, cât şi au generat pierderi de vieţi omeneşti, ale civililor, copii, au atacat spitale, maternităţi, ambulanţe. Din perspectiva României sau din perspectiva NATO sau UE nu există nicio dilemă că acest război este unul de agresiune politică dus ilegal de Rusia, indiferent de ce tip de narativ încearcă ei să împingă mai departe şi sigur şi ambasadorul a avut mandat în aceeaşi direcţie”, a declarat ministrul.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
S-a despărțit brusc de FCSB. Și-a luat la revedere de la tot vestiarul! Mihai Stoica a povestit cum s-a...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Orașul din România în care gimnastica se transformă în monument. Sandra Izbașa și Cătălina Ponor sunt omagiate
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”