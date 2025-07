Invitat în studioul Digi24 la emisiunea „Briefing”, ministrul Muncii Florin Manole a răspuns unei scrisori adresate de o pensionară. Scrisoarea a fost citită de realizatoarea emisiunii, Lili Ruse.

Doamna Luciana vă întreabă așa: „Sunt pensionară și am două întrebări pentru domnul ministru. Prima, de ce nu au redus guvernanții cheltuielile, salariile și cheltuielile aferente funcției. Pensiile speciale, de ce nu sunt desființate? Și doi la pensionarii de rând nu s-a dat in indexarea prevăzută în lege, 12,1 cu rata inflației, și acum ne iau 10% pentru CASS. Știe domnul ministru că s-au scumpit medicamentele, s-a scumpit curentul, și că toate investigațiile pe care le facem, le plătim?”

„Ce să poți să spui altceva decât că înțeleg mesajul ăsta? Sunt multe teme acolo. Le luăm pe rând. Da, CASS de 10% dacă doamna este cu o pensie de mai mare, de mai mult de 3.000 lei, e o problemă pentru bugetul fiecărei familii. Asta apropo și de discuția noastră anterioară. De ce să spui că pragul de 4.000 era mai just? Pentru că dacă avem acest prag la 3.000 lei, aproape 3 milioane de pensionari nu plătesc niciun leu la CASS. Dar dacă am fi reușit să ținem pragul de aplicare a CSU c CASS-ului la 4.000 lei, mai erau 790.000 de oameni, aproape 800.000 de oameni care nu ar fi plătit această taxă și pentru care povara asta fiscală n-ar mai fi existat”, a răspuns ministrul.

„Doi, pensiile speciale aproape că nu mai știi ce să spui ca politician despre subiectul ăsta, după atâtea eșecuri”, a continuat Florin Manole. Ministrul a explicat că în acest moment se lucrează și că există consultări cu Ministerul Justiției și că „o să avem, evident și opinii de la toate entitățile importante pe subiect”.

Manole a mai spus că vârsta de pensionare va trebui să crească și cel mai probabil nu va crește într-un termen foarte lung, de 20 de ani, ci într-unul mai scurt.

„Există magistrați în țara asta care muncesc foarte mult, care au o încărcare extrem de mare și un volum de muncă foarte serios. Dar în același timp, nu cred că suntem o țară care să își permită să plătească o parte necontributivă de două ori sau de trei ori mai mare decât partea contributivă. Atâtea vreme cât magistrații, ca și medicii, au salarii decente de ceva vreme, partea contributivă ar putea „să crească în mod natural și să fie mai consistentă decât era înainte”

