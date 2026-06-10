România a adus miercuri în atenția NATO problema dronelor provenite din războiul din Ucraina care au ajuns pe teritoriul național, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității în regiunea Mării Negre. Ședința, care a durat aproape două ore, a avut loc la solicitarea Bucureștiului, după recentele incidente de la Galați și Constanța.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul reuniunii, autoritățile române au cerut consolidarea capacităților de supraveghere și apărare ale flancului estic, inclusiv prin suplimentarea sistemelor radar și a mijloacelor de interceptare a dronelor.

Solicitarea vine după două incidente care au ridicat semne de întrebare privind securitatea în zona Mării Negre. La Galați, o dronă a lovit un bloc de locuințe, iar la Constanța o dronă maritimă a explodat în port.

La finalul reuniunii, NATO a transmis că își adaptează în permanență măsurile de apărare pentru a răspunde amenințărilor generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și creșterii numărului de incidente cu drone în apropierea frontierelor Alianței.

„Angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat ne obligă să ne adaptăm permanent la un mediu de securitate în continuă evoluție. Ca efect direct al războiului pe care Rusia îl poartă în continuare împotriva Ucrainei, am observat o creștere a numărului de incidente cu drone de-a lungul flancului estic al Alianței, atât în aer, cât și pe mare. NATO colaborează îndeaproape cu aliații săi pentru a se asigura că răspunde în continuare acestei provocări într-un mod eficient și eficace, inclusiv prin discuțiile desfășurate astăzi în Consiliul Nord-Atlantic, axate pe securitatea la Marea Neagră”, a transmis purtătorul de cuvânt al Alianței într-un mesaj publicat pe platforma X.

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Mesajul NATO reprezintă una dintre cele mai explicite referiri ale Alianței la incidentele recente cu drone produse în apropierea sau pe teritoriul statelor membre de pe flancul estic, pe fondul intensificării atacurilor și operațiunilor militare din regiunea Mării Negre.

În ultimii ani, România a semnalat în repetate rânduri prezența unor fragmente de drone sau a unor aparate fără pilot în apropierea graniței cu Ucraina, însă incidentele recente de la Galați și Constanța au amplificat preocupările legate de securitatea infrastructurii civile și strategice din zona litoralului și a Dunării.

Discuțiile din cadrul Consiliului Nord-Atlantic s-au concentrat asupra modului în care NATO poate consolida monitorizarea și apărarea flancului estic, în contextul în care războiul din Ucraina continuă să genereze riscuri de securitate pentru statele aliate aflate în proximitatea conflictului.

Editor : M.I.