Rata de infectare de peste 3 în județul Alba. Prefectul Nicolae Albu: Luăm măsuri gradual, avem și localități cu zero cazuri

Nicolae Albu, prefectul județului Alba a declarat la Digi24 că în ultimele zile, rata de infectare în județ a fost de 2,8 - 2,9, așa că s-a luat în calcul că va crește peste 3 la mia de locuitori. În acest sens, au fost pregătite măsuri în județ, dar s-a ținut cont și de faptul că sunt localități unde nu este niciun caz de infectare, potrivit prefectului.

"Am avut comitet județean în fiecare zi în ultima perioadă, vom avea și azi. Am luat toate măsurile necesare, le-am pus în aplicare în județ. Am luat și măsuri pentru creșterea numărului de paturi în spital.

Testăm foarte mult, media zilnică este de 1000 teste în județ, nu avem lipsă de medicamente.

Măsurile le vom lua gradual în funcție de incidența pe fiecare localitate. Sunt localități unde avem 0 cazuri și atunci măsurile trebuie să le luăm gradual, unde avem incidența cea mai mare.

Nu avem probleme de organizare a județului privind bolnavii în spitale.

S-a trecut pe scenariul roșu, dar am luat măsuri și în scenariul galben unde a fost incidența între 1,5 și 3 - masca obligatorie în spații aglomerate, transmiterea de mesaje Ro-alert în zone de risc.

Cetățenii sunt responsabili, fac apel că doar împreună putem depăși situația aceasta", a spus prefectul.

România înregistrează, în ultimele 24 de ore, un număr de 3.400 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din 29.400 de teste efectuate, iar 65 de români au murit din cauza acestei boli. După noua raportare, pe lângă Municipiul București și județul Alba intră în scenariul roșu, rata de infectare atingând 3.06.

