Un război tăcut, dar acut, se duce în fiecare zi pe străzile orașelor din Capitală. Nu cu arme, ci cu lădițe, scaune, tomberoane sau bidoane de plastic. Sunt uneltele celor care își rezervă ilegal locuri de parcare pe domeniul public, ca și cum ar fi proprietatea lor. Noi am vrut să vedem ce se întâmplă dacă încerci să „cucerești” unul dintre aceste teritorii. Am mutat obstacolele și am parcat. Iată reacțiile:

Șofer: Eu aici stau!

Reporter: Păi, da, dar era o sticlă pusă și...

Șofer: Păi, tocmai de aia era, domnișoară.

Reporter: Păi dar, dar este domeniu public, adică...

Șofer: Și ce vreți să fac? Să stați și să nu stau eu, sau cum să facem?

Reporter: Și așa, rezervați cu o sticlă?

Bărbat: Aveți ceva de luat de la noi? Aici este magazin, de aia sunt puse lădițe, trebuie să vină mașini la descărcat.

Reporter: Păi, da, dar putem parca...

Bărbat: Dați mai în față. Dacă puneți în fața magazinului, ne vin mașini la descărcat. Încarcă greutăți.

Reporter: Am înțeles, dar este domeniu public și putem să parcăm.

Șoferii condamnă aceste practici, și spun că locurile de parcare sunt, și așa, greu de găsit în Capitală.

Șofer: Păi, e ilegal, nu am o părere bună dar... Le mut dacă sunt cu bicicleta.

Șofer: Urât din partea lor, pentru că, de multe ori, chiar sunt mulți care vor să parcheze sau au nevoie, au treabă.

Persoanele care ocupă abuziv locuri de parcare riscă amenzi care pot varia de la câteva sute de lei la peste 1.000 de lei.

