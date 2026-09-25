Live TV

Video „Războiul sării”, pornit din Parlament. Proiectul de lege care prevede ca magazinele alimentare să vândă sare neiodată. Ce spun medicii

Data publicării:
sare in supermarket
Sarea iodată, subiect de dezbatere în Parlament. Specialiștii insistă că iodul este esențial pentru sănătate. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un proiect controversat, depus în Parlament de AUR, promovează ideea că sarea iodată, folosită de români zi de zi, ar fi dăunătoare pentru sănătate. Medicii spun că, dimpotrivă, iodul este esențial pentru o viață sănătoasă și invocă cei 70 de ani de când acesta este adăugat în sarea vândută în magazine. Proiectul prevede amenzi de până la 40 de mii de lei pentru cei care nu respectă legea.

„Sare iodată! Nu am folosit niciodată neiodată”, mărturisește o femeie.

„Mănânc foarte sărat eu. Numai iodată”, spune un tânăr.

„Oferta de sare din supermarketuri este extrem de variată. Cea mai răspândită este sarea iodată, iar cumpărătorii au posibilitatea să aleagă acest produs după culoare, după țara de origine sau granulație”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Decât dacă vreau să pun la murături, trebuie să fie neiodată. Dar, în rest, o iau iodată”, spune un client.

„Pur și simplu o iau și atât. Nu mă uit la nimic. Neiodată doar când pun murături, sare pentru murături, și atât”, spune o femeie.

Întrebată dacă găsește sare neiodată în supermarketuri, o altă doamnă răspunde: „Nu! Iau mai mult de la pescărie, de la plafar.”

Reprezentanții AUR motivează, în proiectul de lege, faptul că iodul în exces ar putea afecta tiroida și invocă un studiu din Danemarca. Datele pe termen lung, însă, nu au fost confirmate. Medicii avertizează că scăderea suplimentului de iod din alimentație are efecte devastatoare asupra sănătății.

„Cel mai sever efect al lipsei iodului din organism era cretinismul endemic, deci oameni care erau condamnați la debilitate mentală, la malformații de tot felul. Consumăm sare cu iod, este recomandată pentru populația generală. Dacă ne știm cu afecțiune endocrină, tiroidiană, întrebăm medicul specialist, medicul de familie și ne poate recomanda dacă este bine sau nu să consumăm sare iodată, dar sunt cazuri izolate”, explică medicul endocrinolog Marius Huțan.

Proiectul prevede amenzi de până la 40 de mii de lei pentru cei care nu respectă legea.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
1
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
gindeanu 2
2
Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă...
sorin grindeanu
3
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Siegfried Mureșan.
4
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
5
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digi Sport
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
George Simion.
Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită ce înţelegeri se fac în Parlament”
aur inquam george calin
AUR subliniază că singura soluție sunt alegerile anticipate: Nu poți ieși dintr-o criză repetând la nesfârșit aceeași formulă
nicusor dan inquam george calin
Ce spune Nicuşor Dan despre o eventuală nouă nominalizare de premier și despre o eventuală guvernare PSD - AUR
calin georgescu inquam george calin
Dosarul Georgescu, motiv de scandal în plenul Parlamentului: Schimb dur de replici între USR și AUR
Oameni pe stradă.
Peste jumătate dintre români nu cred că economia își va reveni curând. Procentul urcă la 61% printre votanții AUR (sondaj INSCOP)
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin își consolidează puterea și pregătește o nouă escaladare...
rebeli din regiunea Tigray din Etiopia / tanc distrus în Etiopia
„Este o ofensivă totală”: Un nou război dezastruos amenință o regiune...
toamna soare meteo vreme getty
Cum va fi vremea în octombrie: ANM a actualizat prognoza meteo pentru...
Inteligența artificială
SUA resping „controlul global” al inteligenței artificiale. Restul...
Ultimele știri
Scumpiri record ale carburanților: motorina a depășit pragul de 11 lei/litru. Ce preț are benzina în stațiile de alimentare
Summit la Casa Albă: Donald Trump și Xi Jinping au discutat viitorul relației SUA-China, cu Elon Musk și Jensen Huang la masă
„Țintă aeriană” detectată la 20 km est de Galați: două avioane F-16 au fost ridicate. Mesaje Ro-Alert, în județele Galați și Tulcea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, la un pas să se împiedice la un eveniment. Cum a reacționat prințesa când o femeie a călcat-o...
Cancan
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
De nicăieri! FCSB a primit interdicție la transferuri: Gigi Becali, lovitură dură din partea FIFA
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
România debutează în Liga Națiunilor: de ce fiecare punct cu Suedia, Polonia și Bosnia poate decide...
Adevărul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Newsweek
Ce bani iei în plus la pensie pentru 8 ani în grupa I sau grupa a II-a de muncă. Anii sunt contributivi?
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei