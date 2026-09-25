Un proiect controversat, depus în Parlament de AUR, promovează ideea că sarea iodată, folosită de români zi de zi, ar fi dăunătoare pentru sănătate. Medicii spun că, dimpotrivă, iodul este esențial pentru o viață sănătoasă și invocă cei 70 de ani de când acesta este adăugat în sarea vândută în magazine. Proiectul prevede amenzi de până la 40 de mii de lei pentru cei care nu respectă legea.

„Sare iodată! Nu am folosit niciodată neiodată”, mărturisește o femeie.

„Mănânc foarte sărat eu. Numai iodată”, spune un tânăr.

„Oferta de sare din supermarketuri este extrem de variată. Cea mai răspândită este sarea iodată, iar cumpărătorii au posibilitatea să aleagă acest produs după culoare, după țara de origine sau granulație”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Decât dacă vreau să pun la murături, trebuie să fie neiodată. Dar, în rest, o iau iodată”, spune un client.

„Pur și simplu o iau și atât. Nu mă uit la nimic. Neiodată doar când pun murături, sare pentru murături, și atât”, spune o femeie.

Întrebată dacă găsește sare neiodată în supermarketuri, o altă doamnă răspunde: „Nu! Iau mai mult de la pescărie, de la plafar.”

Reprezentanții AUR motivează, în proiectul de lege, faptul că iodul în exces ar putea afecta tiroida și invocă un studiu din Danemarca. Datele pe termen lung, însă, nu au fost confirmate. Medicii avertizează că scăderea suplimentului de iod din alimentație are efecte devastatoare asupra sănătății.

„Cel mai sever efect al lipsei iodului din organism era cretinismul endemic, deci oameni care erau condamnați la debilitate mentală, la malformații de tot felul. Consumăm sare cu iod, este recomandată pentru populația generală. Dacă ne știm cu afecțiune endocrină, tiroidiană, întrebăm medicul specialist, medicul de familie și ne poate recomanda dacă este bine sau nu să consumăm sare iodată, dar sunt cazuri izolate”, explică medicul endocrinolog Marius Huțan.

Proiectul prevede amenzi de până la 40 de mii de lei pentru cei care nu respectă legea.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia