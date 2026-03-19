Războiul SUA-Israel împotriva Iranului, prin ochii românilor: câți cred că operațiunea militară este justificată (sondaj)

Imagine cu caracter ilustrativ. Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia

În contextul în care repercusiunile conflictului din Orientul Mijlociu se resimt și în România prin scumpirea carburanților, un sondaj INSCOP arată că o proporție mai mare a românilor consideră mai degrabă nejustificate acțiunile militare ale SUA și Israelului contra Iranului.

Concret, 11.9% dintre respondenți consideră că operațiunile militare ale Statelor Unite ale Americii și Israelului împotriva Iranului sunt foarte justificate. 

În contrast, 21.1% le apreciază ca fiind mai degrabă justificate, 26.5% mai degrabă nejustificate, iar 21.4% foarte nejustificate. Ponderea non-răspunsurilor este de 19%.

Cercetarea realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group a inclus două valuri de culegere, în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026.

Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar volumul fiecărui eșantion fiind de 1100 de persoane. Eșantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

Ce părere au românii despre „umbrela nucleară” a lui Macron și găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul țării (sondaj)

Românii mizează pe NATO și SUA în fața unui atac. Rusia, pe ultimul loc în topul încrederii, iar Armata României pe locul trei (sondaj)

