Războiul SUA-Israel împotriva Iranului, prin ochii românilor: câți cred că operațiunea militară este justificată (sondaj)

În contextul în care repercusiunile conflictului din Orientul Mijlociu se resimt și în România prin scumpirea carburanților, un sondaj INSCOP arată că o proporție mai mare a românilor consideră mai degrabă nejustificate acțiunile militare ale SUA și Israelului contra Iranului.

Concret, 11.9% dintre respondenți consideră că operațiunile militare ale Statelor Unite ale Americii și Israelului împotriva Iranului sunt foarte justificate.

În contrast, 21.1% le apreciază ca fiind mai degrabă justificate, 26.5% mai degrabă nejustificate, iar 21.4% foarte nejustificate. Ponderea non-răspunsurilor este de 19%.

Cercetarea realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group a inclus două valuri de culegere, în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026.

Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar volumul fiecărui eșantion fiind de 1100 de persoane. Eșantioanele sunt reprezentative pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.

