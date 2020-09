Războiul tăcut al celor vindecați de Covid-19, dar încă simptomatici: „Mă simt de parcă am uitat cum e să fiu normală”

Cazurile celor vindecați de Covid-19 dar încă simptomatici devin din ce în ce mai frecvente, în condițiile în care tot mai mulți oameni trec prin infecția cu coronavirus la nivel mondial. Ei spun că la luni de zile de la infecție încă mai simt efecte puternice de pe urma îmbolnăvirii, inclusiv lipsă de energie și epuizare cvasi-permanentă.

Elly, în vârstă de 37 de ani se pregătea să participe la Maratonul de la Londra când a început să dezvolte simptome ale Covid-19, în luna martie. Șase luni mai târziu, ea spune că încă suferă de simptome, deși nu mai are virusul.

Meredith, în vârstă de 22 de ani are o poveste similară. Ciclistă pasionată, Meredith a observat că are simptome în aprilie. Și ea se simte în continuare, la aproape o jumătate de an de la infectare, ca și cum virusul n-ar fi dispărut din organismul ei.

„Nu am fost îngrijorată în legătură cu virusul atunci când a apărut. Mi-am spus mie: «Sunt sănătoasă, sunt în formă, dacă îl iau nu are ce să mi se întâmple». Acum mă simt de parcă am uitat cum e să fiu normală”, a spus Meredith. Ea a adăugat că nu se mai poate bucura de vechiile hobby-uri pentru că orice fel de activitate fizică o epuizează complet de energie: „Abia puteam să mai respir sau să merg. Mușchii mă dureau îngrozitor și simțeam furnicători pe picioare”.

Colegiul Regal al Medicilor din Regatul Unit a propus ca pentru oamenii care încă mai suferă de pe urma coronavirusului deși s-au vindecat să se realizeze o rețea de clinici post-Covid care să-i ajute.

Sursa: BBC

Editor: Adrian Dumitru