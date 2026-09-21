Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a depus plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, a făcut luni primele declarații după perchezițiile efectuate de anchetatori. El susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce a avut încredere într-o finanțare de șase milioane de euro care nu s-ar mai fi concretizat și afirmă că demersul său nu are nicio miză politică.

Răzvan Leu a declarat că el este persoana care a sesizat autoritățile în urmă cu mai bine de doi ani și că a decis să facă acest lucru după ce încercările sale de a recupera banii pe cale amiabilă au eșuat.

„Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.

Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, afirmă omul de afaceri.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”

Leu povestește că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și susține că a avut încredere atât în acesta, cât și în proiectele pe care i le-a prezentat.

„L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu.

Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală.”

Potrivit declarației sale, afaceristul ar fi plătit 1,1 milioane de euro drept avans pentru un împrumut extern în valoare de șase milioane de euro, bani care urmau să fie folosiți pentru investiții în afaceri.

„Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja.”

Informațiile prezentate anterior de Digi24.ro, pe baza plângerii penale consultate în 2024, arătau că Răzvan Leu trebuia să depună o garanție pentru a obține finanțarea de șase milioane de euro.

La finalul anului 2021, acesta ar fi transferat un milion de euro către o bancă din Elveția. După mai multe întâlniri cu persoane care i-ar fi fost prezentate de Georgescu și schimburi de e-mailuri cu banca respectivă, omul de afaceri a început să solicite restituirea banilor.

Leu susține că a primit documente care s-ar fi dovedit false

Omul de afaceri afirmă că suma depusă drept garanție nu i-a mai fost restituită și că, în perioada în care încerca să-și recupereze banii, ar fi primit inclusiv ordine de plată care s-ar fi dovedit false.

„Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută.”

Digi24.ro a publicat anterior și schimburi de mesaje dintre Leu și Georgescu din 2023, perioadă în care omul de afaceri încerca să își recupereze banii. Într-un mesaj din 19 iulie 2023, Georgescu îi transmitea că situația „se rezolvă”, iar ulterior i-a trimis un document și mesajul „executat”. A doua zi, acesta i-ar fi spus că procedura „va dura citeva zile”.

Leu afirmă că, la momentul respectiv, a considerat credibile explicațiile primite și spune că încrederea sa a fost alimentată inclusiv de proiectul politic prezentat de Georgescu.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură.”

„Nu am niciun interes politic în această cauză”

În declarația făcută luni, Răzvan Leu respinge ideea că plângerea sa ar avea o motivație politică și spune că urmărește recuperarea prejudiciului pe care susține că l-a suferit.

„Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu.”

Omul de afaceri spune că are încredere în ancheta DIICOT și precizează că nu va comenta probele din dosar.

„Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi. Respect prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și nu voi face comentarii cu privire la probe, pentru a nu afecta ancheta”.

Percheziții DIICOT la cinci adrese

Declarația lui Răzvan Leu vine în ziua în care procurorii DIICOT au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost ridicat din Otopeni și dus la locuința sa din Mogoșoaia, pentru ca percheziția să fie efectuată în prezența sa.

Potrivit DIICOT, anchetatorii suspectează că, în septembrie 2021, doi cetățeni români și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Procurorii susțin că mecanismul presupunea prezentarea unor persoane drept oameni de afaceri prosperi, capabili să faciliteze finanțări externe pentru antreprenori români, cu condiția depunerii unor garanții bănești.

Acuzațiile sunt în curs de investigare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Editor : Ș.A.