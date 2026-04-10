Răzvan Lucescu, cuvânt emoţionant în biserică înainte de înmormântarea tatălui său: „A fost un luptător, a învins, a pierdut”

Răzvan Lucescu a rostit un discurs emoţionant în Biserica Sfântul Elefterie, vineri, înainte de înmormântarea legendarului Mircea Lucescu. „Viaţa lui a fost extraordinară şi eu ca fiu al lui îmi doresc ca el să fie fericit pentru ceea ce a obţinut”, a spus el.

“Tatăl meu a fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit. A trecut prin toate situaţiile posibile şi imposibile pe care le poate oferi viaţa. A ajutat enorm de multă lume, a făcut greşeli. Viaţa lui a fost condusă de pasiune, de o mare pasiune: fotbalul. A întâlnit foarte mulţi oameni în viaţa aceasta, le datorează foarte mult multora. Noi vrem să mulţumim tuturor celor care măcar pentru un moment au făcut parte din viaţa lui. Vrem să mulţumim tuturor celor care au fost prezenţi alături de el în aceste momente şi care îl conduc pe ultimul drum. Viaţa lui a fost extraordinară şi eu ca fiu al lui îmi doresc ca el să fie fericit pentru ceea ce a obţinut”, este cuvântul lui Răzvan Lucescu, conform imaginilor Trinitas TV, scrie News.ro.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală.

