Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a revenit în România, duminică seară, imediat după meciul din Grecia al echipei PAOK, pentru a fi alături de tatăl său Mircea Lucescu, care este internat în stare critică, scrie News.ro.

„Ce aş putea să vorbesc? E o situaţie grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la spital, care vă vor da toate informaţiile. Eu oricum nu ştiu să vă explic acum”, a spus Răzvan Lucescu, după sosirea în ţară.

Cu Răzvan Lucescu pe bancă, formaţia PAOK Salonic, a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Panathinaikos, într-un meci din prima etapă a play-off-ului din Grecia.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că Mircea Lucescu este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

