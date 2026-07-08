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Reacția Alexandrei Zară, revocată din funcţie de ministrul Dragoş Pîslaru: „Dacă l-aş fi informat, aş fi săvârşit o infracţiune”

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Alexandra Zară
Conferinta sustinuta de directorul demis al ANPDPD (Autoritatea Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi), in Bucuresti, 8 iulie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce spunea ministrul Pîslaru

Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Alexandra Zară, acuză, miercuri, că a fost revocată din funcţie pentru că nu l-a informat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, cu privire la acţiunea DIICOT din Bihor. „Înţeleg că s-a simţit într-o postură inconfortabilă”, a declarat Zară, explicând, însă, că i s-a cerut de către anchetatori să păstreze confidenţialitatea, în caz contrar săvârşind o infracţiune.

Alexandra Zară, eliberată din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, afirmă, miercuri, că ministrul Dragoş Pîslaru a luat această decizie pentru că nu l-a informat cu privire la acţiunea DIICOT din 30 iunie.

„În drum spre Caraş-Severin am primit telefonul ministrului Pîslaru, care m-a anunţat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul cu publicare în Monitorul Oficial, ceea ce la acest moment s-a şi întâmplat (…) M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns: motivul este lipsa informării înainte a dumnealui cu privire la acţiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunţat înainte ca acţiunea DIICOT să se desfăşoare”, a declarat, miercuri, Alexandra Zară.

Aceasta precizează că a avut o discuţie cu ministrul interimar pe această temă chiar după ce s-a finalizat procesul de relocare a celor 409 persoane găsite în azilele ilegale din Bihor.

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„Înţeleg că s-a simţit într-o postură inconfortabilă în momentul în care a aflat în dimineaţa acţiunii, însă i-am spus şi dumnealui că este vorba despre solicitarea DICOT Structura Centrală şi IGPR, Direcţia de Investigaţii Criminale, care mi-a fost adresată în calitate de reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, în virtutea faptului că organele de urmărire penală au identificat persoane cu dizabilităţi la faţa locului, şi mi-a fost învederată expres obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la informaţiile care mi-au fost aduse la cunoştinţă”, a mai declarat fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

Alexandra Zară afirmă că ar fi comis o infracţiune dacă l-ar fi informat pe Dragoş Pîslaru: ”Dacă l-aş fi informat, aş fi săvârşit o infracţiune, infracţiune care este prevăzută de Codul Penal. Cu toate acestea, în zilele următoare, întrebările pe acest subiect din partea domnului ministru Pîslaru au continuat. Am răspuns la aceste întrebări, inclusiv în scris, şi mi-am continuat mai departe treaba şi angajamentul pe care mi l-am asumat în momentul în care am finalizat acest proces de relocare”.

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, a demis, miercuri, din funcţie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Alexandra Zară, şi i-a cerut preşedintelui CJ Bihor să îl sancţioneze pe directorul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

Ce spunea ministrul Pîslaru

În 6 iunie, Dragoş Pîslaru scria pe Facebook că a aflat despre acţiunea DIICOT din 30 iunie doar în ziua respectivă, în jurul orei 09.30.

A primit un telefon prin care a fost informat despre faptul că peste 400 de persoane vulnerabile care au fost evacuate dintr-o serie de imobile private din Bihor trebuie relocate de urgenţă.

„Reiau pentru a fi cât se poate de explicit: când acţiunea era deja în plină desfăşurare, mi s-a cerut să intervin pentru a identifica soluţiile necesare de relocare (...) Prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineaţă a fost: dată fiind amploarea acestei acţiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili? Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanţă, nu am un răspuns”, afirmă ministrul interimar.

El preciza că a fost informat telefonic de către Alexandra Zară, care se afla la faţa locului.

Operaţiunea DIICOT din 30 iunie a dus la identificarea a 409 persoane, cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Inceşti şi Bicăcel.

Istoricul activităţii indică faptul că, din 2006, au fost „găzduite” peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat şi au fost îngropate în cimitirul localităţii.

Dosarul nr. 3639/19/P/2025, instrumentat de DIICOT, vizează destructurarea unui grup infracţional organizat complex, acuzat de trafic de persoane şi exploatarea vulnerabilităţii la o scară alarmantă în judeţul Bihor. Această investigaţie a scos la iveală modul în care sute de persoane vulnerabile - vârstnici, persoane cu dizabilităţi psihice grave şi oameni fără adăpost - au fost transformate în simple „surse de venit” sub paravanul unei activităţi caritabile.

Editor : Sebastian Eduard

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