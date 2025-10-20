Live TV

Reacția AUR după ce CCR a picat reforma pensiilor magistraților. „O fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă”

Data actualizării: Data publicării:
AUR

Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților. Un comunicat AUR face referire la declarația premierului Bolojan care a spus că dacă legea va pica „este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Comunicatul AUR atacă deopotrivă CCR și pe premier.

„Încă o dată se dovedește că instituția care ar trebui să fie garantul Constituției României și al dreptății este, de fapt, o anexă politizată, brațul lung al sistemului controlat de PSD și PNL, care apără interesele castelor privilegiate”, spune AUR.

„De aproape patru luni, românii sunt mințiți pe față cu promisiunea unei „reforme” și cu povești despre reducerea cheltuielilor publice pentru scăderea deficitului bugetar. Ce a reușit până astăzi așa-zisa coaliție reformatoare? Absolut nimic! Privilegiile rămân neatinse iar românii sunt împinși la stâlpul infamiei ca și cum ar fi vinovați pentru furtul banilor din bugetul de stat”.

AUR spune că legea trimisă CCR este una făcută „pe genunchi” și este doar „o fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă”.

„Să nu ne imaginăm că decizia de astăzi reprezintă o sfidare a judecătorilor CCR la adresa coaliției. Din contră, voința judecătorilor este voința celor care i-au numit în funcții, inclusiv a fostului președinte uzurpator Klaus Iohannis și al actualului președinte Nicușor Dan.

O treime dintre judecătorii Curții au fost numiți recent în funcție cu mâna liberă a PSD-PNL-USR-UDMR pe criterii politice în jocurilor lor din spatele ușilor închise, nicidecum pe baza competențelor profesionale din domeniul justiției”.

„În ce stat european o guvernare formată din mai multe partide de 12%, incapabile să schimbe măcar o lege în bine, mai poate rămâne la putere?”, se întreabă AUR care mai spune că „ Guvernul Bolojan a demonstrat că este inutil și degeaba la conducerea țării”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5...
Alexandru Nazare.
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Prima mărturie a mamei gravidei care a murit în explozia blocului din...
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR...
Ultimele știri
Olanda a luat o decizie radicală: Serviciile secrete limitează informațiile transmise omologilor din SUA
Ludovic Orban, consilierul președintelui, după decizia CCR: „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul”
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională și discriminatorie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până la 12 noiembrie decizia privind sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor
simion costiuc semnează
AUR își asumă oficial „paternitatea” asupra partidului surpriză din Republica Moldova. Simion și Costiuc au semnat protocolul
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor magistraților pentru că așa scrie presa. Ce a declarat la termenul anterior
florin barbu
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, este dezbătută în Camera Deputaților
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a răzbunat o femeie pe fostul ei partener, după ce a înșelat-o cu doar două săptămâni înainte de nuntă...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Grupa I de muncă: cum pierzi anii de vechime dacă nu ai aceste documente
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...