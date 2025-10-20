Reacția AUR după ce CCR a picat reforma pensiilor magistraților. „O fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă”

Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților. Un comunicat AUR face referire la declarația premierului Bolojan care a spus că dacă legea va pica „este greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Comunicatul AUR atacă deopotrivă CCR și pe premier.

„Încă o dată se dovedește că instituția care ar trebui să fie garantul Constituției României și al dreptății este, de fapt, o anexă politizată, brațul lung al sistemului controlat de PSD și PNL, care apără interesele castelor privilegiate”, spune AUR.

„De aproape patru luni, românii sunt mințiți pe față cu promisiunea unei „reforme” și cu povești despre reducerea cheltuielilor publice pentru scăderea deficitului bugetar. Ce a reușit până astăzi așa-zisa coaliție reformatoare? Absolut nimic! Privilegiile rămân neatinse iar românii sunt împinși la stâlpul infamiei ca și cum ar fi vinovați pentru furtul banilor din bugetul de stat”.

AUR spune că legea trimisă CCR este una făcută „pe genunchi” și este doar „o fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă”.

„Să nu ne imaginăm că decizia de astăzi reprezintă o sfidare a judecătorilor CCR la adresa coaliției. Din contră, voința judecătorilor este voința celor care i-au numit în funcții, inclusiv a fostului președinte uzurpator Klaus Iohannis și al actualului președinte Nicușor Dan.

O treime dintre judecătorii Curții au fost numiți recent în funcție cu mâna liberă a PSD-PNL-USR-UDMR pe criterii politice în jocurilor lor din spatele ușilor închise, nicidecum pe baza competențelor profesionale din domeniul justiției”.

„În ce stat european o guvernare formată din mai multe partide de 12%, incapabile să schimbe măcar o lege în bine, mai poate rămâne la putere?”, se întreabă AUR care mai spune că „ Guvernul Bolojan a demonstrat că este inutil și degeaba la conducerea țării”.

