Reacția Dianei Buzoianu, după ce doi pădurari au fost bătuți de hoţi de lemne: „Miercuri o să chem conducerea Romsilva”

Ministra Mediului Diana Buzoianu a reacționat după ce doi pădurari au fost agresaţi de hoţi de lemne și anunță că miercuri va chema la discuţii conducerea Romsilva pentru a transmite că e esenţial să se prevadă în bugetul regiei din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic.

„Încă doi pădurari sau rangeri au fost agresaţi de hoţii de lemne şi au ajuns la spital zilele acestea. De ani de zile se tot vorbeşte de cum cei care luptă împotriva tăierilor ilegale sunt marginalizaţi în propria instituţie. Sunt lăsaţi singuri. Deşi ei sunt eroii care nu întorc capul la ilegalităţi”, a transmis Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Ministra acuză că „în ultimii mulți ani de zile conducerea Romsilva a ales să facă ,,investiții" în hoteluri sau să dea sporuri de pensionare pentru cine trebuie, în valoare de sute de milioane, în loc să ia odată bodycam-uri pentru tot personalul silvic, să știe toți că sunt mai în siguranță (investiție care nu știu dacă ar fi fost mai mult de câteva milioane cu tot cu servere)”.

„Pentru asta federația sindicală nu și-a folosit puterea în negocieri. Sutele de pădurari de bună credință puși în pericol anual pentru că sunt minoritatea care își face treaba nu a reprezentat un subiect. Ei bine, pentru mine este un subiect. Pentru că eu cred că Romsilva se poate face bine doar cu oamenii care vor să oprească mafia lemnului, pădurari care trebuie să fie cu adevărat protejați”, a precizat Buzoianu.

Ministra a anunțat că miercuri va avea o întâlnire cu conducerea Romsilva.

„Aşa că miercuri o să chem conducerea Romsilva şi o să transmit că, pentru Ministerul Mediului, este esenţial să se prevadă în bugetul lor din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic”, a adăugat Diana Buzoianu.

Editor : A.P.