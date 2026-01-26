Reacția IICCMER după declarațiile lui Radu Miruţă despre Nicolae Ceauşescu: „Să adreseze public scuze”

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) cere ministrului Apărării, Radu Miruţă, să adreseze public scuze „tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum şi faţă de toţi cetăţenii acestei ţări care cred în valorile democraţiei şi în adevărul istoric”, după ce a sugerat că Niculae Ceauşescu ar fi fost patriot. Miruţă a explicat ulterior că a încercat să explice de ce unii încă îl văd ca pe un erou şi de ce aceste argumente nu sunt valide.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a făcut, duminică, la Digi 24, declaraţii controversate, după ce a fost întrebat dacă Nicolae Ceauşescu poate fi considerat sau nu patriot.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea şi zona inteligentă a României. Să trimiţi oameni deştepţi la canal doar pentru că îţi puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluţie”, a declarat ministrul.

După ce i s-a atras atenţia că marile lucrări de la Canal au fost realizate în principal în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul a fost întrebat din nou dacă, în opinia sa, Ceauşescu a fost patriot.

„Ceauşescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, aşa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacţiunea României cu celelalte ţări”, a spus Radu Miruţă.

Insistenţa moderatorului pentru un răspuns clar a fost urmată de o formulare ambiguă din partea ministrului: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”.

Ce spune IICCMER

Reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului au reacţionat şi cer ministrului să prezinte scuze public.

„Am luat act cu îngrijorare de afirmaţiile Ministrului Apărării, domnul Radu Miruţă (...) referitoare la dictatorul Nicolae Ceauşescu şi la conceptul de patriotism atribuit acestuia. În contextul în care România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă, cu un procent de 62,2% dintre cetăţeni care consideră că Nicolae Ceauşescu a fost un lider bun, astfel de afirmaţii devin alarmante şi periculoase”, au transmis reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

Potrivit acestora, „este inadmisibil ca, dintr-o poziţie de vârf a Statului român, să apară astfel de declaraţii, care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist”.

„Aceste afirmaţii riscă să legitimeze şi să relativizeze ororile regimului dictatorial şi să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferinţe şi tragedii.

În numele memoriei victimelor regimului ilegitim şi criminal comunist, IICCMER îi solicită Ministrului Apărării să adreseze public scuze tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum şi faţă de toţi cetăţenii acestei ţări care cred în valorile democraţiei şi în adevărul istoric”, se mai arată în comunicatul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

„Puteam să încadrez şi să nuanţez mult mai bine răspunsul”

Radu Miruţă a prezentat precizări pe pagina de Facebook.

„Sacrificarea bunăstării, a libertăţii ori a demnităţii umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism. Haideţi să clarific şi aici ceea ce am considerat deja limpede din interviu, pe care îl puteţi urmări. Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceauşescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit şi a fost patriot”, a afirmat Miruţă.

Potrivit acestuia, „într-o ţară în care aproape jumătate dintre cetăţeni declară nostalgie faţă de comunism, am considerat important să discut şi de ce unii încă îl văd ca pe un erou - şi de ce aceste argumente nu sunt valide”.

„Cred că avem responsabilitatea de a vorbi deschis despre ideile care încă persistă în mintea unor compatrioţi. A ne preface că aceste percepţii nu există, a le evita sau a le respinge fără explicaţii ar fi o greşeală. Nu e suficient să spui «nu a fost patriot», fără să arăţi de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia şi dezvoltarea şi a condamnat o ţară întreagă la frică şi izolare. Doar prin dialog onest şi argumente putem închide definitiv această discuţie cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez şi să nuanţez mult mai bine răspunsul”, a mai transmis ministrul.

Editor : C.S.