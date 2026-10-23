Live TV

Reacția lui Dan Neculăescu după atacul asupra navei din Marea Neagră: „O încălcare flagrantă a libertății de navigație”

Data actualizării: Data publicării:
dan neculaescu
Ministrul de Externe Dan Neculăescu. Foto: Facebook/Dan Neculăescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, a calificat atacul asupra navei comerciale din Marea Neagră drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Șeful diplomației române a transmis că Bucureștiul colaborează cu aliații NATO, inclusiv cu Bulgaria și Turcia, pentru a accelera punerea în funcțiune a capacităților suplimentare de supraveghere convenite în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic.

„Atacul mortal de astăzi asupra unei nave comerciale, la doar 13 mile marine de Constanța – în urma căruia un marinar și-a pierdut viața, iar alții au fost răniți – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Transmitem condoleanțe familiei victimei, în timp ce operațiunile de salvare ale Pazei de Coastă a României continuă”, a scris Neculăescu pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Totodată, acesta a subliniat faptul că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar  acest lucru afectează în mod direct navigația în Marea Neagră. 

„Aceasta constituie o amenințare directă atât la adresa securității regionale, cât și a celei globale.

​Colaborăm îndeaproape cu aliații din cadrul NATO, inclusiv cu Bulgaria și Turcia, pentru a accelera punerea în funcțiune a capacităților suplimentare de supraveghere convenite în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic (NAC) din 20 octombrie”, a mai precizat el.

O navă comercială sub pavilion străin se scufundă după ce ar fi fost lovită de o dronă, la 13 mile marine (n.r. 24 km) de Constanța. Echipajul a transmis un mesaj SOS, iar autoritățile române au intervenit pentru salvarea marinarilor. Nouă dintre ei au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a murit.

Citește și:

Atacurile din Marea Neagră, „100% premeditate”. Generalul (r) Dorin Toma: Trebuie să existe o operație NATO planificată și desfășurată

Miruță, despre atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este nevoie de o prezență NATO mai puternică”. Ce spune despre programul SAFE

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
2
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
loto numere
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
Tom Skerritt profimedia-0473033326
5
A murit Tom Skerritt, actor cunoscut din filme precum „MASH”, „Top Gun”, „Alien” şi...
Decizia luată de Monfils, la doar câteva zile după despărţirea de Svitolina! A spus "DA" imediat
Digi Sport
Decizia luată de Monfils, la doar câteva zile după despărţirea de Svitolina! A spus "DA" imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Atacurile din Marea Neagră, „100% premeditate”. Generalul (r) Dorin Toma: Trebuie să existe o operație NATO planificată și desfășurată
elevul de 15 ani scos de jandarmi din scoala
Elevul de 15 ani care și-a atacat colegii cu maceta va fi supus unei expertize psihiatrice. Un psiholog explică ce presupune evaluarea
BUCURESTI - GUVERN - PRIMA SEDINTA - CABINET NICULESCU - 20 OCT
Ședință la Guvern privind siguranța în școli. Ce măsuri pregătește Executivul Luca Niculescu, după atacurile de la Bistrița și Pitești
rumen radev profimedia
Rumen Radev critică rezoluţia PE privind atacurile în Marea Neagră. Ce îl nemulțumește pe premierul bulgar
CSAT 1
România își întărește apărarea la Marea Neagră. Ce măsuri au fost decise în prima ședință CSAT a Guvernului Niculescu
Recomandările redacţiei
edl iesire georgescu_00133
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea...
Captura 1
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, în apropiere...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE...
grafic urcare bancnote lei
Ministerul Finanțelor explică deficitul de 9,2% raportat de Eurostat...
Ultimele știri
Elev de 13 ani, fotografiat cu un cuțit în sala de clasă, la un liceu din Timișoara. Poliția a deschis o anchetă
Cât ar costa Polonia și, posibil, România, găzduirea unei baze militare americane permanente: suma uriașă dezvăluită de Varșovia
Atacuri cibernetice, dezinformare și cabluri sabotate: ce planuri are NATO pentru a-și apăra aliații?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de greutăți din 23 octombrie. Începe o perioadă plină de noroc
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Victor Becali, atacuri în valuri după ce s-a întâlnit cu „pisicuța” Chiricheș: „Plângea la mine în birou...
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”...
Adevărul
Copiii sunt obligați să-și sacrifice propria familie pentru părinții bătrâni? Dilema care a împărțit...
Digieconomic
Pilonul II de pensii în România: Cum afli la ce fond ești repartizat, câți bani ai în cont și ce se întâmplă...
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Pro FM
Cyndi Lauper, la fel de extravagantă ca în tinerețe. Cum arată acum artista de 73 de ani: "Nu vreau să fiu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ryan Gosling, salvat de Julia Roberts: „Dacă ai o problemă, vorbește cu ea”
Adevarul
Google, obligat să oprească lucrările în Finlanda, acuzat de defrișări ilegale pentru centre de date. „S-a...
Newsweek
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Rechinul salvat dintr-un canal artificial din Coreea de Sud s-a întors. 1,6 milioane de oameni au venit să-l...
Film Now
Cum arată legendara Mary Poppins la 91 de ani. Julie Andrews, surprinsă într-o apariție publică rară după...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...