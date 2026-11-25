Ministrul de Externe Dan Neculăescu a vorbit miercuri seara, 25 noiembrie, la Berlin cu reprezentanții comunității românești din Germania. În contextul atacului lansat de lidera AfD, șeful diplomației române a transmis un mesaj ferm: „Respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre”.

„În această seară, am discutat la Berlin cu reprezentanții comunității românești din Germania. O spun direct: respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre.

Comunitatea românească este bine integrată, iar românii sunt cetățeni ai Uniunii Europene care muncesc legal, cu o rată de ocupare pe piața muncii din Germania de aproximativ 70%, una dintre cele mai ridicate în rândul cetățenilor UE care trăiesc aici”, a scris acesta pe Facebook.

Mai mult, conform spuselor sale, contribuția economică și socială a comunității românești este recunoscută de autoritățile și de angajatorii germani și întărește zi de zi legătura dintre România și Germania.

„MAE rămâne aproape de comunitățile românești, inclusiv de cea din Germania. Este mesajul pe care îl transmit în dialogul nostru cu partenerii germani, la Berlin”.

Declarațiile vin în contextul în care lidera partidului german de extremă-dreapta AfD, Alice Weidel, a lansat un nou atac la adresa românilor. Weidel consideră că familii întregi de români și bulgari trăiesc „regește” din ajutoarele primite.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele primite din Germania. Eșecul statului social german este instituționalizat și se autoalimentează. Și, totuși, ar fi evident ce ar trebui făcut. O schimbare a politicii de migrație prin remigrare”.

Nu este primul atac al șefei AfD. La începutul lunii, aceasta a susținut că „tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

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Editor : A.M.G.