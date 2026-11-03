Reacția lui Ilie Bolojan la declarațiile șefei AfD: „Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat marți seară la declarația făcute de lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, pe are a numit-o „inacceptabilă”, subliniind că „sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect”.

Nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea, spune Ilie Bolojan, precizând că există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări.

„Declarația liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia românii „jefuiesc” sistemul social german, este inacceptabilă. Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, își cresc familiile și contribuie la economia țării în care trăiesc.

Posibilele încălcări ale legislației se tratează individual, iar nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea. Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări. Retorica xenofobă și extremistă nu are legătură cu adevăratul patriotism.

Cei care se pretind patrioți își caută aliați politici printre cei care au valori și principii care le permit românilor să trăiască bine și să fie respectați, atât în țară, cât și în afara granițelor”, a transmis Ilie Bolojan.

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Lidera partidului german de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat marți un atac la adresa imigranților români, susținând că aceștia „jefuiesc sistemul social”.

Weidel a distribuit pe X un documentar despre imigranții români și a dat ca exemplu orașul german Magdeburg, unde cheltuielile cu cetățenii români, potrivit autorului documentarului, ar fi crescut de 20 de ori în ultimii ani.

Editor : A.P.