Reacția lui Marcel Ciolacu la demisia lui Constantin Toma, primarul din Buzău: „Nu ştiu cum, nu ştiu de ce şi nu mă interesează”

Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a reacţionat, marţi, după ce primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, şi-a anunţat demisia din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD susţinând că decizia era previzibilă, având în vedere poziţiile exprimate de Constantin Toma în ultimul an. La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a afirmat referindu-se la demisie: ”Nu ştiu cum, nu ştiu de ce şi nu mă interesează”.

„Era firesc. Am aflat de la colegii mei din sediul judeţean că a depus o demisie scrisă din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale şi din cea de prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene. Era firesc pentru că, în urma declaraţiilor din ultimul an de zile, nu se mai regăsea în acest partid”, a declarat Romeo Lungu, marţi, pentru News.ro.

Mai mult, liderul PSD Buzău consideră că, dacă nu se mai identifică cu actuala conducere a partidului, Constantin Toma ar trebui să renunţe inclusiv la calitatea de membru PSD.

„Cred că este firesc să facă, dacă tot nu se regăseşte în Partidul Social Democrat sub această conducere, să-şi dea demisia şi din funcţia de membru”, a afirmat deputatul social-democrat.

În acelaşi timp, Romeo Lungu a respins ideea că votul unor consilieri locali PSD împotriva unor proiecte ale primarului reprezintă un act de indisciplină, subliniind că aleşii locali au responsabilitatea de a analiza fiecare proiect înainte de a-l aproba.

Potrivit lui Lungu, nemulţumirea lui Constantin Toma ar fi fost generată de faptul că o parte dintre consilierii PSD au susţinut un amendament prin care a fost amânată dezbaterea unui proiect privind modernizarea unor străzi.

„Consilierii locali răspund personal în faţa buzoienilor pentru ceea ce votează în Consiliul Local şi nu sunt nişte simple marionete pentru a vota un proiect sau altul. Este important ca proiectele să fie discutate şi să existe consultări înainte de a fi supuse la vot”, a declarat liderul PSD Buzău.

Romeo Lungu a mai susţinut că, în urmă cu câteva luni, Constantin Toma şi-ar fi asumat că va consulta mai des conducerea partidului şi consilierii locali PSD înainte de şedinţele Consiliului Local, lucru care, în opinia sa, nu s-ar fi întâmplat.

Viitorul organizației municipale

În ceea ce priveşte viitorul organizaţiei municipale, preşedintele PSD Buzău a anunţat că în această săptămână va avea loc o întâlnire a conducerii locale pentru stabilirea paşilor următori.

„O să avem o întâlnire în cursul acestei săptămâni cu Biroul Organizaţiei Municipale şi vom lua o hotărâre acolo. Probabil va exista o conducere interimară până la alegerea noii conduceri„, a precizat Romeo Lungu.

Ce spune Ciolacu

Presedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a refuzat, marţi, să comenteze demisia lui Constantin Toma din funcţiile politice deţinute în PSD susţinând că aprecierile pe această temă trebuie făcute de preşedintele organizaţiei judeţene Romeo Lungu.

„Nu ştiu cum, nu ştiu de ce şi nu mă interesează. Eu nu am funcţii politice în partid, sunt doar preşedinte de Consiliu Judeţean. Întrebaţi-l pe preşedintele PSD Buzău Romeo Lungu”, a declarat Marcel Ciolacu pentru News.ro.

Demisia lui Constantin Toma deschide un nou episod tensionat în interiorul PSD Buzău, conflictul dintre primarul municipiului şi conducerea organizaţiei judeţene devenind tot mai vizibil în spaţiul public.

Editor : Sebastian Eduard