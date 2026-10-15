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Exclusiv Reacția lui Miruță după ce o navă a fost lovită în apropiere de Sulina: „Nu au ce căuta drone în spațiul aerian național”

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Radu Miruță. Foto: Captură video Digi24
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După incidentul în care o navă ar fi fost lovită în apele teritoriale românești, în apropiere de Sulina, Radu Miruță a explicat că Marea Neagră este de două ori cât suprafața României. În direct la Digi24, ministrul interimar al Apărării a susținut că „așteptarea ca tot ce zboară, în orice punct în Marea Neagră, să fie detectat și interceptat este o așteptare nerealistă”. În plus, acesta a spus că nu există o „certitudine” că una dintre cele două drone care a pătruns, în cursul serii, în spațiul aerian național au lovit nava.

Conform informațiilor ministrului, alerta cu privire la un incendiu la bordul navei sub pavilion Insulele Comoros a fost dată la ora 20.23.  

„La ora 20.23 am fost informați prin comunicațiile radio ale acestei nave că a izbucnit un incendiu. A fost trimisă o navă pentru a-i sprijini. În scurt timp au anunțat că incendiul a fost stins și că nu au nevoie de sprijin. Nava s-a întors pentru că ni s-a comunicat că nu mai există incendiu la bord și nu există nici oameni în pericol, nici nava în pericol”.

Miruță a precizat că nava era goală și era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Totodată, acesta a menționat faptul că în cursul serii de astăzi, 14 octombrie, au intrat două drone în spațiul aerian național.

„Dacă a fost lovită de dronă (n.red - nava), dacă n-a fost lovită de dronă, este o activitate care e în curs de desfășurare pentru a se verifica aceste lucruri. Nu a fost văzută pe radarele Ministerului Apărării o dronă venind înspre această navă. Este un element de gravitate semnificativă, atâta timp cât în apele teritoriale românești apar astfel de incidente.

A fost o seară cu multe incidente. Au fost două drone care au intrat pentru aproximativ șapte minute în spațiul aerian românesc astăzi seară, într-o zonă neexpusă neapărat populației. S-au ridicat avioanele de vânătoare. Dronele au fost monitorizate în spațiul aerian național. Au ieșit din spațiul aerian național înainte să se ajungă la ele. Noi am doborât drone și deasupra Mării Negre”.

Conform ministrului Apărării, nu există o „certitudine” că una dintre dronele care a pătruns în spațiul aerian național au lovit nava. Totodată, acesta a subliniat faptul că nava, care se îndreaptă spre Portul Constanța, va fi supusă verificărilor.

„Pe radarele Ministerului Apărării, ale Gărzii de Coastă, această dronă nu a fost văzută venind înspre nava care a pățit acest incendiu, care acum este stins. Nava respectivă se îndreaptă spre Portul Constanța, unde atunci când va ajunge se vor face verificări. Dacă a fost o dronă, ar trebui din expertiza tehnică să se observe lucrul acesta și atunci va fi cert acest aspect. (..) Vor fi făcute mai multe verificări pentru a confirma dacă a fost o dronă, dacă a fost altceva”. 

Având în vedere faptul că Bulgaria ia în calcul activarea Articolului 4 al NATO după atacurile asupra navelor, Radu Miruță a fost întrebat dacă și România ar trebui să ia în considerare acest lucru.

„România trebuie să protesteze la nivel internațional pentru aceste lucruri. Ministerul Apărării face tot ce poate și sunt situații în care aceste drone sunt doborâte cu ceea ce avem la dispoziție, însă România nu este o țară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spațiul aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie unul cu care să ne obișnuim, ci trebuie să fie unul la care să ripostăm diplomatic”.

Totodată, acesta consideră că ar trebui să aibă loc o discuție la nivel de NATO în urma acestui incident, explicând și faptul că astfel de comunicări se întâmplă în timp real.

„Am avut o discuție ieri cu ministrul apărării din Bulgaria, căruia i-am propus ca în comun să semnăm la nivel NATO din partea a două țări, nu doar a uneia dintre țări, o scrisoare, o scrisoare pe care i-am și trimis-o de la Ministerul Apărării, sub semnătura mea. Mi-a comunicat că este de acord și că o va semna”.

În plus, Miruță a subliniat că Marea Neagră este două ori cât suprafața României și a calificat drept nerealistă așteptarea ca tot ce zboară să fie detectat și interceptat.  

„Marea Neagră este de două ori cât suprafața României. Așteptarea ca tot ce zboară, în orice punct în Marea Neagră, să fie detectat și interceptat este o așteptare nerealistă. Ce trebuie să se întâmple, din punctul meu de vedere, este o prezență mai mare aliată în zona Mării Negre, acolo unde aceste atacuri au loc cu o frecvență mai ridicată”. 

„Sunt foarte dese situațiile în care noi vedem aceste drone, le urmărim, unele dispar de pe radar. Imaginea radar nu aduce detalii despre motivul pentru care au dispărut. Poate și-au terminat combustibilul, poate au intrat într-o zonă în care radarele noastre nu mai văd din cauza distanței. Sunt foarte multe posibilități, adică imaginea radar este doar o reflexie a prezenței unui punct undeva. Dacă acel punct dispare, tehnic pot fi mult mai multe variante din cauza căruia ar fi dispărut”, a mai explicat acesta.

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Editor : A.M.G.

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