Live TV

Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România

Data actualizării: Data publicării:
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o primă reacție, după anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți dintre trupele americane staționate în România. Într-o postare pe rețele sociale, șeful statului punctează că prin această mișcare, numărul trupelor revine la „nivelul dinaintea războiului din Ucraina.”

Nicușor Dan, subliniază că „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.”

De asemenea, șeful statului mai adaugă că forțele europene partenere vor compensa numărul de soldați americani care vor fi retrași din țara noastră.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.

Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american.”

„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri. Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, mai susține șeful statului. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim, Ionuț Moșteanu a declarat că rămân neschimbate capacitățile strategice din România, în contextul în care Statele Unite au decis să retragă soldați americani de pe teritoriul țării noastre. Ministrul Apărării a explicat, întrebat de ce nu a anunțat oficial decizia SUA, deși știa de luni, că „urma să fie o sincronizare între anunțuri”, însă „azi noaptea a ieșit pe niște surse” și relatată de Kyiv Post. Astfel, rămân la noi în jur de 1.000 de soldați americani.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
soldati americani mihail kogalniceanu
4
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se...
soldati americani romania kogalniceanu
Expert în apărare: „Decizia SUA încurajează Rusia la incursiuni mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania...
ionut mosteanu la o sedinta
România știa de luni că SUA urmează să-și retragă trupele. Ministrul...
Ultimele știri
Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, din cauza felului în care gestionează costul vieții
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber
Alexandru Rogobete anunţă că spitalele ar putea fi reclasificate până la finalul anului: „Nu înseamnă închiderea lor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bolojan nicusor dan mosteanu csoma botond
Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după decizia SUA de a retrage soldați americani din România (surse)
captura ria tradusa
Plecarea unor soldați americani din România, deschidere de pagină în presa de stat din Rusia
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage soldați americani din România. Câți militari SUA rămân în țara noastră
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, despre SRI și alegerile anulate: Ei au avut poza corectă, dar n-au văzut mecanismul tehnic care l-a promovat pe Georgescu
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Noul termen dat de Nicușor Dan pentru numirea șefilor serviciilor secrete și ce spune președintele despre numele vehiculate
Partenerii noștri
Pe Roz
Jaclyn Smith are 80 de ani, dar pare cu 30 de ani mai tânără. "Îngerul lui Charlie" e la al patrulea mariaj...
Cancan
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții...
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
FCSB, amendată de UEFA! Campioana României se află în topul sancțiunilor disciplinare
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
S-a aflat, după 4 ani! Suma care l-a făcut pe David Popovici să renunțe la Steaua și să semneze cu Dinamo
Pro FM
Justin Trudeau, „îndrăgostit nebunește” de Katy Perry. „O consideră femeia perfectă”, spun apropiații celor...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...