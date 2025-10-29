Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu o primă reacție, după anunțul Pentagonului privind retragerea unei părți dintre trupele americane staționate în România. Într-o postare pe rețele sociale, șeful statului punctează că prin această mișcare, numărul trupelor revine la „nivelul dinaintea războiului din Ucraina.”

Nicușor Dan, subliniază că „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.”

De asemenea, șeful statului mai adaugă că forțele europene partenere vor compensa numărul de soldați americani care vor fi retrași din țara noastră.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american.” „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri. Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, mai susține șeful statului.

Amintim, Ionuț Moșteanu a declarat că rămân neschimbate capacitățile strategice din România, în contextul în care Statele Unite au decis să retragă soldați americani de pe teritoriul țării noastre. Ministrul Apărării a explicat, întrebat de ce nu a anunțat oficial decizia SUA, deși știa de luni, că „urma să fie o sincronizare între anunțuri”, însă „azi noaptea a ieșit pe niște surse” și relatată de Kyiv Post. Astfel, rămân la noi în jur de 1.000 de soldați americani.

Editor : A.R.