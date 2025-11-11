Live TV

Video Reacția lui Nicușor Dan după ce MApN a anunțat că o dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu

dronă militară în zbor
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, după ce Ministerul Apărării a anunțat că o dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, că a fost un „accident” și că „s-a mai întâmplat asta”. 

O dronă militară a căzut, în noaptea de luni spre marți, în zona localității Grindu, din Tulcea, a anunțat Ministerul Apărării. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii, potrivit sursei citate. 

Întrebat despre drona care s-a prăbușit pe teritoriul României, Nicușor Dan a spus că este un „accident”: „S-a mai întâmplat asta”, a afirmat el.

Federația Rusă a desfășurat un nou val de atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene situate pe Dunăre. Mai multe explozii au fost semnalate în apropierea graniței cu România, după ce numeroase drone Geranium au vizat porturile din zona orașelor Izmail și Reni.

La ora 01:09, Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre prăbușirea unui aparat de zbor în zona localității Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Echipaje militare s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat posibile fragmente de dronă. Perimetrul a fost securizat, urmând ca investigațiile să continue.

Citește și: Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e exagerată. Dacă vine cerere de urmărire penală, nu voi semna

