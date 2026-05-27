Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la Kiev. Ambasadorul rus a fost convocat

Data publicării:
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Kievul a fost bombardat cu mai multe valuri de drone rusești. Foto: X

După ce șeful dimplomației lui Putin a cerut ambasadelor străine din Kiev să-și evacueze personalul pentru că vor urma „atacuri dureroase”, SUA și UE au anunțat că-și mențin diplomații în capitala bombardată de ruși. România este în concordanță cu deciziile partenerilor strategici și pe lângă faptul că nu-și evacuează personalul din ambasadă, a fost convocat chiar trimisul lui Putin la București pentru a da explicații la MAE. 

Reprezentanții diplomației române au anunțat pe rețelele sociale: 

„Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă. Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional.

În acest sens, a fost convocat astăzi la MAE ambasadorul Federației Ruse la București. În discuție, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Federației Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional.

Nu vom fi intimidați. Ne menținem prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev.
Ucraina are dreptul legitim și inalienabil la suveranitate și libertate în deplină securitate”.

Amintim, Rubio a declarat: „Rușii au trimis o notificare tuturor ambasadelor și cred că m-a sunat personal doar pentru a-mi spune – au informat toate ambasadele – că Kievul va deveni un loc foarte periculos”. Cu toate acestea, a adăugat secretarul de stat, „Kievul este un loc foarte periculos de mai mulți ani”.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternová, a făcut o declarație similară: „Rusia amenință din nou diplomații și străinii, îndemnându-ne să părăsim Kievul. Dar noi nu plecăm nicăieri!” Ea a calificat astfel de amenințări nu ca un semn de putere, ci de disperare. „Cu cât Kremlinul se comportă mai agresiv și mai amenințător, cu atât devine mai clar că regimul lui Putin înțelege: nu poate înfrânge rezistența Ucrainei și sprijinul partenerilor săi. Kievul va rezista. Ucraina va rezista. Și noi la fel”, a scris Maternová.

Editor : A.R.

