Pe rețelele sociale s-au viralizat rapid imagini de la repetițiile pentru parada de Ziua Națională. Atenția internauților nu a fost atrasă de această dată de pasul de defilare sau tehnica prezentă ci de modul în care erau protejate steagurile de intemperiile din București. Mulți au tras rapid concluzia că drapelele ar fi fost acoperite cu saci de gunoi. Reprezentanții MApN au venit cu detalii despre ce s-a întâmplat de fapt.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au fost însoțite de comentarii acide la adresa militarilor care au purtat steagurile, fără a aștepta o poziție oficială din partea MApN.

Ofițerii au venit cu lămuriri într-un comunicat în care au explicat de ce s-a impus această măsură:

„Învelitori pentru protecție, nu „saci de gunoi”

În imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție.

În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi „saci de gunoi”. Este FALS.

Ce sunt, de fapt:

• învelitorile au rol de protecție. Steagurile sunt confecționate din material textil, iar pe durata repetițiilor sunt protejate cu învelitori pentru a fi ferite de precipitații, praf și deteriorare.

Este o măsură firească, prin care ne asigurăm că, de Ziua Națională a României, steagurile vor fi prezentate publicului în cele mai bune condiții.

Vă așteptăm pe 1 Decembrie să le vedeți desfășurate la paradă! 🇷🇴

Informați-vă din surse oficiale și verificați înainte de a distribui”, au transmis reprezentanții MApN.

Editor : Alexandru Rotaru