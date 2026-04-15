Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene au fost sparte de hackeri ruși

Ministerul Apărării vine cu precizări după ce Reuters a dezvăluit că hackeri apropiați de Kremlin au spart zeci de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO.

MApN spune că dintre cele 67 de atacuri, doar 30 ar fi avut succes, în sensul că doar 30 de adrese de e-mail ar fi fost compromise de hackeri Kremlinului, iar celelalte ar fi fost respinse de apărarea cibernetică a Armatei României.

În plus, Ministerul Apărării Naționale spune că acele adrese de e-mail nu ar fi fost folosite pentru transmiterea informațiilor clasificate, ci ar fi fost utilizate mai degrabă pentru chestiuni administrative din interiorul Ministerului Apărării.

Ca măsură preventivă, Armata spune că întreaga procedură de apărare cibernetică a fost centralizată, în sensul că se ocupă direct Ministerul Apărării Naționale de protejarea acestor date, o măsură care a intrat în vigoare luna trecută.

Atacul ar fi avut loc în ultimele săptămâni, un atac îndreptat nu doar împotriva României, dar și împotriva Ucrainei, Greciei, Bulgariei sau Serbiei. Au fost sparte mai multe adrese de mail și din aceste țări.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan anunțat că Serviciul Român de Informații, împreună cu FBI, au dejucat un întreg atac cibernetic pornit din Kremlin și îndreptat către țările europene, inclusiv către către România. Astfel de acțiuni ale Federației Ruse au loc frecvent, mai ales în ultima jumătate de an.

Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani în domeniul amenințărilor cibernetice, spune că operațiunea de piratare a fost făcută de „Fancy Bear”, una dintre poreclele atribuite unei cunoscute echipe de hackeri militari ruși.

