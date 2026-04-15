Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene au fost sparte de hackeri ruși

Ministerul Apărării vine cu precizări după ce Reuters a dezvăluit că hackeri apropiați de Kremlin au spart zeci de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO.

MApN spune că dintre cele 67 de atacuri, doar 30 ar fi avut succes, în sensul că doar 30 de adrese de e-mail ar fi fost compromise de hackeri Kremlinului, iar celelalte ar fi fost respinse de apărarea cibernetică a Armatei României.

În plus, Ministerul Apărării Naționale spune că acele adrese de e-mail nu ar fi fost folosite pentru transmiterea informațiilor clasificate, ci ar fi fost utilizate mai degrabă pentru chestiuni administrative din interiorul Ministerului Apărării.

Ca măsură preventivă, Armata spune că întreaga procedură de apărare cibernetică a fost centralizată, în sensul că se ocupă direct Ministerul Apărării Naționale de protejarea acestor date, o măsură care a intrat în vigoare luna trecută.

Atacul ar fi avut loc în ultimele săptămâni, un atac îndreptat nu doar împotriva României, dar și împotriva Ucrainei, Greciei, Bulgariei sau Serbiei. Au fost sparte mai multe adrese de mail și din aceste țări.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan anunțat că Serviciul Român de Informații, împreună cu FBI, au dejucat un întreg atac cibernetic pornit din Kremlin și îndreptat către țările europene, inclusiv către către România. Astfel de acțiuni ale Federației Ruse au loc frecvent, mai ales în ultima jumătate de an.

Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani în domeniul amenințărilor cibernetice, spune că operațiunea de piratare a fost făcută de „Fancy Bear”, una dintre poreclele atribuite unei cunoscute echipe de hackeri militari ruși.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hacker gettyimages
Hackerii Kremlinului au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO
Serghei Lavrov și Xi Jinping.
Serghei Lavrov, aflat la Beijing, promite Chinei că Rusia poate „compensa” deficitul de resurse cauzat de războiul din Iran
Putin își pregăteşte o lege care îi va permite să trimită „legal” trupe în alte ţări. Care este pretextul invocat
Avioane F-16
Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești
Rumanian barge Mircea
Nava-şcoală „Mircea” va pleca într-un marş internaţional de instrucţie de cinci luni. Bricul va traversa Atlanticul, până în SUA
Recomandările redacţiei
militari americani
SUA vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, în...
Telefon mobil
Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online este gata...
sorin grindeanu face declaratii
Grindeanu: „România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe...
italieni
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor...
Ultimele știri
Pakistanul ia o decizie radicală pentru a frâna creşterea preţurilor la energia electrică
Marcel Ciolacu susține că Guvernul a „tras de timp” în cazul scandalului Pfizer: „Credeți că puteam câștiga vreun proces?”
Un mafiot român a fost împușcat chiar în drum spre proces, în Spania. Bărbatul e acuzat într-un asasinat făcut la comandă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Un fost jucător de la Manchester United, decedat în 2025, va deveni tată. Soția sa a anunțat că este...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Anna Széles, adevărul despre momentul în care Florin Piersic și Nicu Ceaușescu s-ar fi „bătut” pentru ea: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce le-a lăsat palatul celor 3 fete, Gigi Becali și-a împărțit averea
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
Digi FM
Gigi Becali și-a făcut public testamentul. Cine îi va moșteni întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma lcu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...