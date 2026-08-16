Reacția ministrului de Externe, după drona doborâtă în Galați. „Am informat toți aliații. Vom continua să acționăm coordonat”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis informări către toți aliații României, după ce o dronă venită dinspre Republica Moldova a fost doborâtă în județul Galați. Aceștia au mulțumit țării noastre pentru misiunea reușită, însă și-au exprimat îngrijorarea față de frecvența ridicată a incursiunilor în spațiul aerian românesc.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am informat în această dimineață toți aliații privind incidentele recente, au mulțumit României pentru misiunea reușită manifestând îngrijorare accentuată privind frecvența ridicată a incursiunilor, vom continua să acționăm coordonat”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Ministrul de Externe a precizat că i-a mulțumit, într-o discuție telefonică, omologului spaniol, José Manuel Albares, pentru prezența Spaniei pe teritoriul României în misiunea de Poliţie Aeriană Întărită.

„Misiunea spaniolă actuală reprezintă o desfășurare extinsă, ca urmare a incidentelor anterioare cu drone, a început chiar acum în luna august, și este planificată în regim rotativ pentru următoarele patru luni, avioanele F-18 și misiunea fiind găzduite la baza militară Mihail Kogălniceanu. Felicitări piloților care demonstrează cât de repede pot performa împreună aliații NATO, date fiind standardele comune și interoperabilitatea, alături de militarii români, așa cum au și piloții români de F-16 din Țările Baltice au demonstrat”, a adăugat Oana Țoiu.

Răspunsul Spaniei la solicitărea României de întărire comună a Flancului Estic a venit încă din luna mai, după alte două incidente cu drone la Galați.

„La treisprezece ani de la Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică și este una valoroasă pentru NATO și UE. Vom continua să lucrăm îndeaproape împreună, în calitate de parteneri strategici, cu o puternică legătură de comunitate și cultură, Aliați NATO și parteneri europeni, pentru siguranța și prosperitate”, a mai afirmat ministrul de Externe.

Citește și

Dronă doborâtă în județul Galați. Mărturiile localnicilor: „Mi-a fost frică să ies”. Ce au văzut ciobanii

Primele imagini din timpul misiunii de doborâre a dronei care a violat spațiul aerian al României











Editor : A.P.