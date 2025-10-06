Live TV

Reacția ministrului Justiției după „eliberarea" Alinei Bica. Radu Marinescu comentează un posibil precedent creat

alina bica_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Într-o intervenție la Digi24, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost întrebat dacă nu vumva acest lucru creează un precedent și pentru ceilalți fugari.

Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.

„Este vorba de o decizie, de o hotărâre a instanțelor judecătorești. A comenta dezlegarea dată de judecător raportului juridic supus judecății ar însemna o imixtiune din partea mea și nu fac acest lucru”, a spus Marinescu.

„Ceea ce pot să fac, însă este încă o dată să accentuez faptul că purtăm responsabilitatea deplină a modului în care ne facem datoria. În acest context a fost vorba de interpretare a unor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este o chestiune asupra căreia trebuie să veghem cu maximă responsabilitate, pentru că este vorba de o abordare cadru în ceea ce privește modalitatea în care aplicăm deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. Însă, repet, în ultimă instanță, judecătorului revine responsabilitate a soluției, iar verificarea, contextul în care astfel de soluții sunt date revine, de asemenea, organelor care, potrivit legii, au o astfel de de însărcinare”, a precizat el.

Întrebat dacă nu cumva cazul Bica creează un precedent printre alți fugari, ministrul Marinescu a spus: „Fiecare situație trebuie examinată individual. Deci, dacă formula fugari poate să fie una colectivă, cel puțin în discursul public, în cel juridic, fiecare situație trebuie analizată în mod individual, repet, cu maximă responsabilitate din partea organelor judiciare. Ministerul Justiției este foarte responsabil în a face eforturile care țin de noi, de resortul cooperării judiciare, pentru a-i aduce în țară mai departe. Este responsabilitate judecătorilor, a magistraților să facă dreptate”.

 

