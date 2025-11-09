Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunțat la Digi24 că va solicita informaţii în cazul femeii ucise de soţ, sâmbătă, pe o stradă dintr-o comună din judeţul Teleorman. Ministrul a precizat că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Până la adoptarea a noi acte normative, actuala legislaţie trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.

„Este un caz de o gravitate și de o atrocitate care nu poate decât să ne oripileze. Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile și a-și proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Și atunci bineînțeles că trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea. Aici sunt două coordonate de discuție,” a declarat ministrul Justitiei pentru Digi24.

Radu Marinescu a anunțat că se află în dezbatere un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen.

Proiect de lege care pedepseşte aspru omorul „din motive josnice”

„Suntem într-un context marcat într-adevăr de o creștere semnificativă a cazurilor de acest fel, adică ucideri bazate pe motive de gen, ucideri ale femeilor de către parteneri sau de către persoane care, într-un mod absurd, într-un mod inacceptabil, se consideră superioare, sau că ar avea o formă de control sau de înfrângere a voinței victimei. Ori aici discutăm despre legislație și sunt iarăși două aspecte de spus. Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiției deja a pus în consultare publică o soluție legislativă care introduce o formă calificată a infracțiunii de omor care permite pronunțarea inclusiv a unei pedepse de privare de libertate pe viață pentru infracțiuni de suprimare a vieții, care sunt justificate, între ghilimele, să spun așa, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului. În paralel, există o inițiativă la nivelul Parlamentului care dorește să consacre explicit și distinct în legislația penală din România o incriminare a infracțiunii de femicid,” a precizat ministrul.

„Există instrumente legale care ar putea să prevină astfel de cazuri”

Avem legislație în momentul de față care trebuie să fie aplicată și care are aptitudinea de a preveni astfel de cazuri, a declarat ministrul. „Ea este de îmbunătățit, dar există în momentul de față instrumente legale care ar putea să prevină astfel de cazuri. Există ordinul de protecție, a fost adoptat în cazul de față, încălcarea ordinului de protecție trebuie să fie atent monitorizată și imediat ce se întâmplă acest lucru, autoritățile statului trebuie să intervină pentru a bloca comportamentul de neconformare al agresorului și, în același timp, a-l trage la răspundere.

Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz. Într-adevăr, și aici trebuie verificat. Sigur, eu am perceput această situație din informațiile disponibile în spațiu public. Voi solicita, în virtutea rolului constituțional și legal care îmi revine de autoritate asupra parchetelor, în sensul de a solicita informații cu privire la gestiunea de management a unor cazuri, în niciun caz conținutul ca atare al cazurilor. Voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile și libertățile cetățenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atâtde groaznic în zilele acestea, au fost respectate și protejate. Adică să știm dacă și-au făcut datorie autoritățile statului și inclusiv parchetele” a adăugat Radu Marinescu.

„Trebuie să verificăm dacă autoritățile statului și-au făcut datoria”

O anchetă va stabili dacă autoritățile statului și-au făcut sau nu și-au făcut datoria, iar cei au greșit să fie pedepsiți.

„Este foarte important să efectuăm verificări, să vedem dacă autoritățile statului și-au făcut sau nu și-au făcut datoria. Este posibil ca autoritățile statului să-și fi făcut datoria, situație în care fie nu au existat încălcări ale ordinului de protecție, fie acestea nu au fost aduse la cunoștința autorităților, pentru că dacă au existat și au fost aduse, atunci trebuiau să fie luate măsuri. Există și ipoteza ca acest criminal să fi acționat efectiv trecând pe sub radarul autorităților statului și atunci, bineînțeles că oricum el trebuie pedepsit exemplar, dar aici discuția noastră ne duce și într-o altă zonă. Este foarte important să avem legislație, este foarte important să combatem cu mijloace penale, dar acestea nu vor fi niciodată suficiente într-o societate, dacă nu avem și alte instrumente care sunt potrivit principiului, știți că penalul este ultimul element de luptă a societății împotriva unui fenomen care trebuie însă blocat în stadiul său incipient. Cum? Prin educație, prin măsuri administrative, prin conștientizarea de către potențialele victime a faptului că au drepturi și libertăți și se pot adresa organelor de justiție, adică prin luarea unor măsuri timpurii, pentru că dacă fenomenul evoluează, faptul că ajungem în zona penalului, deja înseamnă că niște consecințe s-au produs.

Trebuie să verificăm și dacă există încălcări ale legii sau există o laxitate sau există o indiferență din partea unor actori publici, atunci trebuie să combatem și să sancționăm un astfel de o astfel de atitudine. Pe de altă parte, eu încurajez întotdeauna victimele și chiar cele care nu au devenit încă victime, dar sunt într-o situație de risc, să apeleze la autoritățile statului. Este foarte important să facă acest lucru. Eu încerc să construiesc o logică de încredere în autoritățile statului, care presupune responsabilizarea lor pentru a aplica legea deja existentă corespunzător cu responsabilizarea publicului, care trebuie să știe foarte clar ce drepturi are, cum trebuie să reacționeze și în această simbioză de reacție rapidă a victimei și de reacție rapidă a autorităților putem să ajungem la rezultatul combaterii unui astfel de de fenomen stat funcțional și cetățean responsabil care se apără înștiințând autoritățile.În felul ăsta trebuie să combatem acest anume îngrijorător,” spune ministrul.

„Sunt de acord cu orice formulă legală pentru combaterea acestui fenomen”

Întrebat dacă este de acord cu o nouă lege care definește femicidul și pedepsește mai dur crimele asupra femeilor, ministrul Justiție a răspuns că este „de acord cu orice formulă legală care ajută să combatem mai ferm acest fenomen, fie că realizăm sub forma unei agravante în corpul legal deja existent, fie că o incriminăm distinct. Acestea sunt chestiuni care necesită o anumită rigoare de abordare, de politică penală. Cert este că este necesar să luăm măsuri legale. Dar, vă repet, indiferent cât ai modifica legea, dacă aceasta rămâne neaplicată, atunci nu ai rezolvat nimic. Trebuie să aplicăm cu fermitate noua lege când va fi, dar și actuala lege. Avem ordinul de protecție, avem infracțiuni foarte serioase în ceea ce privește violența domestică.

Trebuie să acționăm cu promptitudine, repet, nu numai la nivelul organelor de urmărire penală, organelor judiciare, ci și la nivelul organelor administrative, la nivelul polițienesc, de prim contact cu cetățeanul, la nivelul educativ, dacă nu educăm cetățenii, pentru a cunoaște foarte clar că nu trebuie să te consideri superior unei alte persoane, că nu trebuie să fii tiranic sau abuziv, că persoana care poate să fie victimă are drepturi și are posibilitatea să reacționeze. De acolo pleacă o soluție care, repet, este mult mai amplă pentru a combate aceste fenomene de violență. Și uitați-vă că nu e numai violența domestică, violența împotriva femeilor, avem fenomene extremiste în societate, avem fenomene de ură din ce în ce mai puternice față de foarte multe categorii sociale. Toate acestea trebuie combătute prin fermitate instituțională și prin resurse educaționale, pentru a îi face pe cetățeni să înțeleagă că toleranța, respectul celuilalt sunt valorile fundamentale fundamentale ale unei societăți normale,” a adăugat ministrul.

