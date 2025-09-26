Live TV

Exclusiv Reacția ministrului Sănătății după moartea a șase copii la „Sf. Maria" din Iași: „Spitalul nu a luat măsurile necesare la timp"

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit vineri, în direct la Digi24, despre cazul celor șase copii care au murit în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași din cauza unei bacterii ucigașe de la ATI. Ministrul a precizat că „spitalul că nu a luat măsuri la timp” și „nu a informat DSP conform legii”. De asemenea, oficialul a afirmat că „prima infecție a apărut în data de 13 septembrie” și a fost raportat pe data de 19, deși reprezentanții spitalului au declarat că au raportat pe 16 septembrie. Rogobete a anunțat și că au fost luate primele măsuri privind această situație. 

„Ministerul Sănătății astăzi a fost informat. Din datele pe care le avem la dispoziție, în acest moment discutăm despre nouă pacienți cu vârsta sub un an infectați cu această bacterie Serratia, dintre care până în acest moment au fost înregistrate șase decese”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că „din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate și celelalte patologii sau comorbidități ale pacienților. Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experții în medicină legală și nu vreau eu să speculez sau să mă antepronunț”.

Rogobete a afirmat că „prima infecție a apărut în data de 13 septembrie, însă aceasta a fost raportată către Direcția de Sănătate Publică Iași cu întârziere de către unitatea sanitară, abia în data de 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienți infectați”. 

Reprezentanții spitalului din Iași, au declarat, însă, că pe 15 septembrie erau trei cazuri și atunci au anunțat Direcția de Sănătate Publică. 

„Nu a luat măsurile necesare la timp”

„Datele noastre preliminare arată că spitalul nu a luat măsurile necesare la timp de izolare la nivelul secției de Terapie Intensivă și nu a transmis informările și raportările în timp util către DSP, conform legislației în vigoare”, a punctat ministrul. Acesta a mai adăugat că a fost dispus „un control comun la care va participa șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății și șeful Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății pentru evaluarea situației”. 

Întrebat despre ce înseamnă, de fapt, să fie raportate la timp aceste situații, ministrul Sănătății a explicat:

„După apariția a trei cazuri se declară focar și atunci sigur că se instituie măsuri epidemiologice speciale, însă ei trebuiau să raporteze și să monitorizeze de la apariția primului caz. Faptul că am ajuns la 5 zile, la 6 zile distanță să raporteze și iată că Ministerul Sănătății află de această situație astăzi în 26, deci practic la 13 zile distanță, mi se pare o lipsă de profesionalism care sigur că va fi investigată”.

Acesta a menționat că inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași au aplicat deja o serie de măsuri:

  • epidemiologul spitalului a primit o amendă contravențională de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale
  • medicul ATI a fost sancționat cu 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor
  • unitatea sanitară a fost sancționată cu 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor

El a precizat că alte măsuri dispuse sunt închiderea temporară a corpului A din secția ATI până la rezolvarea actualului context epidemiologic, modificarea programului de vizită pentru toată secția ATI, atât din corpul A, cât și din corpul B și celelalte măsuri epidemiologice specifice pentru asemenea situații.

„Am dispus Corpului de Control al Ministerului Sănătății și Inspecției Sanitare de Stat ca până săptămâna viitoare, miercuri cel târziu, să avem un raport de control final și, dacă este necesar, cu siguranță voi demite atât directorul Direcției de Sănătate Publică, cât și directorul unității sanitare din Iași și sigur, toate persoanele implicate vor fi sancționate corespunzător”, a declarat Rogobete.

Care este starea copiilor infectați cu bacteria, care primesc îngrijiri medicale 

De asemenea, acesta a punctat că „este inacceptabil ca într-un spital de pediatrie aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsurile specifice în anul 2025.

Întrebat de ce crede că nu au raportat la timp reprezentanții spitalului apariția acestei bacterii, ministrul a spus că „nu vrea să se antepronunțe”: „Aștept raportul Cortului de Control și voi face publice măsurile pe care le voi lua în urma constatărilor”.

Acesta a spus că starea celor trei copii care, deși sunt infectați cu această bacterie, sunt în viață și primesc îngrijiri medicale, este „bună”: „Sunt la ATI, dar sunt stabili din punct de vedere hemodinamic”.

Ministrul a afirmat că unul dintre copii a fost transferat la Spitalul „Marie Curie” din București, iar ceilalți doi sunt încă la Iași. Unul dintre copii este în secția de oncologie, iar cel care se află în secția de terapie intensivă este în aceeași secție unde au fost găsite toate aceste cazuri.

„El este izolat în momentul de față. Nu am informații medicale suplimentare și nici nu mă pot antepronunța și nici nu mă pot pronunța medical până nu am toate informațiile de la unitatea sanitară din Iași”, a declarat el. 

